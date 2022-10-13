舊金山劫案受害人不滿警方行動緩慢 試圖自行破案有進展

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）訪谷區近日發生一連串搶劫案，由於受夠了警方的破案緩慢速度，一名受害者正試圖自行破案，並取得一些進展。

根據一段由居民Victor提供的監控視頻，一名男子於10月2日的早上6點左右，穿過他訪谷區家的前面，闖入樓梯下的儲藏室，未遂後就離開，其後他就跳進了後院。

Victor表示，該名男子可能用火，把塑料儲物櫃的開關位融化，Victor又指男子還打開了他的洗衣房。

根據片段顯示，小偷在接下來的45分鐘內多次往返，將被盜的東西裝入接應的汽車內，小偷甚至搶了監控鏡頭，並將他拋到洗衣房，在那天早上，Victor就向警方報案，但由於警方的速度緩慢，他決定自己開始調查，他今個星期去一趟Mission區，見到有街頭小販正在售賣他的一些失竊的物品。

Victor說：「這是其中一件物品，可以取回的。」

小販告訴他，他是從另一個小販那裡買的。

Victor說：「他說他買回來，25到30元左右。」

Victor和Joanna都是新屋主，自從入屋盜竊的事件後，他們在後門增加了更多的監控鏡頭和鎖鏈。

Victor說：「你窮時為生存而做一些事，但對我來說，這不似為生存而犯罪，我覺得更大的是詐騙行為。」

Joanna說：「如你所見洗衣房在後面，我甚至問他，你認為我可以洗衣服嗎？還是應該等你走了，我甚至害怕，做家務這樣簡單的事情，因為怕有人可能在後院。」

Victor指，多次在附近的鏡頭中，認得出涉案男子，他甚至跟蹤過該男子，去了附近的一個營地，他說在那裡見到有裝滿工具的貨車從那裡駛過。

Victor說：「我從那個時候至少報告了四五次，他們說真的沒什麼可做的，或到場太晚了而什麼都做不了。」

訪谷區市參事華頌善（Shaman Walton）的辦公室表示回應了Victor的要求，在San Bruno大道的一段路段上改善街道照明系統。

負責的舊金山公共事業委員會（SFPUC）指，需要6週的時間做評估。

Victor表示很快就會舉行選舉，他希望公民投票選出，能夠改善公共安全的領導人。

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