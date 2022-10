舊金山劫案受害人不滿警方行動緩慢 試圖自行破案有進展

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)訪谷區近日發生一連串搶劫案,由於受夠了警方的破案緩慢速度,一名受害者正試圖自行破案,並取得一些進展。

根據一段由居民Victor提供的監控視頻,一名男子於10月2日的早上6點左右,穿過他訪谷區家的前面,闖入樓梯下的儲藏室,未遂後就離開,其後他就跳進了後院。

Victor表示,該名男子可能用火,把塑料儲物櫃的開關位融化,Victor又指男子還打開了他的洗衣房。

根據片段顯示,小偷在接下來的45分鐘內多次往返,將被盜的東西裝入接應的汽車內,小偷甚至搶了監控鏡頭,並將他拋到洗衣房,在那天早上,Victor就向警方報案,但由於警方的速度緩慢,他決定自己開始調查,他今個星期去一趟Mission區,見到有街頭小販正在售賣他的一些失竊的物品。

Victor說:「這是其中一件物品,可以取回的。」

小販告訴他,他是從另一個小販那裡買的。

Victor說:「他說他買回來,25到30元左右。」

Victor和Joanna都是新屋主,自從入屋盜竊的事件後,他們在後門增加了更多的監控鏡頭和鎖鏈。

Victor說:「你窮時為生存而做一些事,但對我來說,這不似為生存而犯罪,我覺得更大的是詐騙行為。」

Joanna說:「如你所見洗衣房在後面,我甚至問他,你認為我可以洗衣服嗎?還是應該等你走了,我甚至害怕,做家務這樣簡單的事情,因為怕有人可能在後院。」

Victor指,多次在附近的鏡頭中,認得出涉案男子,他甚至跟蹤過該男子,去了附近的一個營地,他說在那裡見到有裝滿工具的貨車從那裡駛過。

Victor說:「我從那個時候至少報告了四五次,他們說真的沒什麼可做的,或到場太晚了而什麼都做不了。」

訪谷區市參事華頌善(Shaman Walton)的辦公室表示回應了Victor的要求,在San Bruno大道的一段路段上改善街道照明系統。

負責的舊金山公共事業委員會(SFPUC)指,需要6週的時間做評估。

Victor表示很快就會舉行選舉,他希望公民投票選出,能夠改善公共安全的領導人。

