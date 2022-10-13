灣區多間學校收到槍手出沒消息 警方證實是惡作劇（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區多間學校週三收到校園內有槍手的消息，其中南灣聖荷西Lincoln高中更據稱有多名學生中槍，警員到場調查後證實幾宗消息都是惡作劇。

南舊金山（南三藩市）警方表示，週三早上9時47分，收到一名男子的電話，他向警方透露，南舊金山高中有一名槍手，該名槍手是拉美裔男子，持長槍並嘗試進入幾間課室，警方隨即通知學校，校園全面封鎖，並禁止出入。

之後幾十名警員到場，包括San Bruno、Daly City、南舊金山、Colma、Pacifica警方，以及San Mateo縣警，消防員亦在附近戒備，部分警察持長槍、配有頭盔及避彈衣，學校門口有大批家長等候解封。

校長向家長解釋，指出警方正在校園內調查，沒有人受傷。

南舊金山高中校長Kevin Asbra說：「校園內沒有人受傷，所有人都留在課室中，他們是安全的，現在我們正檢查每間課室，確保沒有大礙。」

南舊金山警方於上午11點11分發推文，指出校園內沒有槍手，學校已經解封，校區隨後發出聲明，確認事件是惡作劇。

一名家長鄺太指，得知學校可能有槍手，感到非常害怕。

鄺太說：「因為近期很多校園槍擊，所以慌了一下，真的很害怕。」

但後來知道是惡作劇，她感到憤怒。

鄺太說：「為什麼拿小朋友來開玩笑，小朋友在上學，為什麼要嚇他們，還有令到家長的心情不是太好，很害怕。」

除了南舊金山高中，灣區週三還有幾間學校也收到假消息，包括聖荷西的Lincoln高中、舊金山的Washington高中、中半島Woodside高中，及東灣奧克蘭（屋崙）的McClymonds高中。

南舊金山警方向本台透露，事件令人失望，不只嚇怕學生及家長，報假案亦是罪行，會聯同不同城市的警方，調查報案者的電話號碼。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。