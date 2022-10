灣區多間學校收到槍手出沒消息 警方證實是惡作劇（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區多間學校週三收到校園內有槍手的消息,其中南灣聖荷西Lincoln高中更據稱有多名學生中槍,警員到場調查後證實幾宗消息都是惡作劇。

南舊金山(南三藩市)警方表示,週三早上9時47分,收到一名男子的電話,他向警方透露,南舊金山高中有一名槍手,該名槍手是拉美裔男子,持長槍並嘗試進入幾間課室,警方隨即通知學校,校園全面封鎖,並禁止出入。

之後幾十名警員到場,包括San Bruno、Daly City、南舊金山、Colma、Pacifica警方,以及San Mateo縣警,消防員亦在附近戒備,部分警察持長槍、配有頭盔及避彈衣,學校門口有大批家長等候解封。

校長向家長解釋,指出警方正在校園內調查,沒有人受傷。

南舊金山高中校長Kevin Asbra說:「校園內沒有人受傷,所有人都留在課室中,他們是安全的,現在我們正檢查每間課室,確保沒有大礙。」

南舊金山警方於上午11點11分發推文,指出校園內沒有槍手,學校已經解封,校區隨後發出聲明,確認事件是惡作劇。

一名家長鄺太指,得知學校可能有槍手,感到非常害怕。

鄺太說:「因為近期很多校園槍擊,所以慌了一下,真的很害怕。」

但後來知道是惡作劇,她感到憤怒。

鄺太說:「為什麼拿小朋友來開玩笑,小朋友在上學,為什麼要嚇他們,還有令到家長的心情不是太好,很害怕。」

除了南舊金山高中,灣區週三還有幾間學校也收到假消息,包括聖荷西的Lincoln高中、舊金山的Washington高中、中半島Woodside高中,及東灣奧克蘭(屋崙)的McClymonds高中。

南舊金山警方向本台透露,事件令人失望,不只嚇怕學生及家長,報假案亦是罪行,會聯同不同城市的警方,調查報案者的電話號碼。

