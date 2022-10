Santa Clara縣將向居民提供免費流感疫苗

【KTSF】

因應流感季節來臨,南灣Santa Clara縣將向居民提供免費流感疫苗,Santa Clara縣公共衛生局亦發出報告,指今年的流感季節會比去年嚴重。

Santa Clara縣公共衛生局,每年向醫療機構派發過萬支免費流感疫苗,服務低收入或沒有醫療保險的人士,民眾可以到縣藥房及社區診所免費接種流感疫苗。

此外,Santa Clara縣公共衛生局發出報告,表示急症室現時的流感個案比上年多一倍。

公共衛生局指出,接種流感疫苗可以避免入院,尤其是65歲以上、兒童、懷孕,及患有哮喘、糖尿病及心臟病等高危人士。

市民可以瀏覽公共衛生局的網站,了解哪裡可以接種疫苗,網址:https://publichealth.sccgov.org/disease-information/influenza-flu/liuxingxingganmaoliugan

