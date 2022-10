【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)緊急授權為5歲或以上的兒童,接種Pfizer新版本的COVID疫苗加強劑,待聯邦疾控中心(CDC)作出建議後,就可以接種。

在此之前,聯邦監管當局已經批准12歲或以上人士接種Pfizer新版本加強劑,而Moderna的新版本加強劑就已經獲准為6歲以上的人士接種。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。