德州警察涉嫌向吃漢堡包青年開槍 被控兩項嚴重襲擊罪

【KTSF 張擎鳳報導】

德州San Antonio一名警察,在麥當勞停車場槍擊一名正在吃漢堡包的17青少年後自首,他被控兩項嚴重襲擊罪,週三獲准以10萬元保釋。

被警察開槍擊中受傷的青少年,當時見狀便開車逃走,但走得不遠便無法支持,在警察身上的攝錄機,拍攝到這個片段,開槍的San Antonio警察已被解僱並且面臨襲擊控罪。

San Antonio警察局長William McManus說:「這條短片令人震驚,看到這條短片,任何人都會認為這是不當槍擊。」

San Antonio市的警察局長說,17歲的Erik Cantu並沒對警員造成威脅,他當時只是在車裡吃東西。

涉案警員James Brennad說,他以為同一輛車在前一天晚上避開了警察。

McManus說:「我們有一項政策,禁止警察向行駛中的車輛開槍,除非其生命或其他人的生命處於直接危險之中。」

Brennad現在面臨一級重罪指控和兩項公職人員襲擊罪名。

McManus說:「這名警察可謂失敗,這不涉及我們的政策,政策不允許這樣做,我們的培訓沒有教人這樣做,這是某個警員的失敗,結果導致我們這樣。」

來自受害少年Erik Cantu家庭的聲明說:「Erik仍然需要用維持生命的裝置和沒有反應,但他的氧氣水平正在改善,我們對Eric的恢復保持耐心和樂觀,請繼續關心Eric和為他祈禱。」

