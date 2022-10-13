德州警察涉嫌向吃漢堡包青年開槍 被控兩項嚴重襲擊罪

【KTSF 張擎鳳報導】

德州San Antonio一名警察，在麥當勞停車場槍擊一名正在吃漢堡包的17青少年後自首，他被控兩項嚴重襲擊罪，週三獲准以10萬元保釋。

被警察開槍擊中受傷的青少年，當時見狀便開車逃走，但走得不遠便無法支持，在警察身上的攝錄機，拍攝到這個片段，開槍的San Antonio警察已被解僱並且面臨襲擊控罪。

San Antonio警察局長William McManus說：「這條短片令人震驚，看到這條短片，任何人都會認為這是不當槍擊。」

San Antonio市的警察局長說，17歲的Erik Cantu並沒對警員造成威脅，他當時只是在車裡吃東西。

涉案警員James Brennad說，他以為同一輛車在前一天晚上避開了警察。

McManus說：「我們有一項政策，禁止警察向行駛中的車輛開槍，除非其生命或其他人的生命處於直接危險之中。」

Brennad現在面臨一級重罪指控和兩項公職人員襲擊罪名。

McManus說：「這名警察可謂失敗，這不涉及我們的政策，政策不允許這樣做，我們的培訓沒有教人這樣做，這是某個警員的失敗，結果導致我們這樣。」

來自受害少年Erik Cantu家庭的聲明說：「Erik仍然需要用維持生命的裝置和沒有反應，但他的氧氣水平正在改善，我們對Eric的恢復保持耐心和樂觀，請繼續關心Eric和為他祈禱。」

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