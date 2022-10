舊金山華埠再有工程展開 商戶憂再延誤中央地鐵通車（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)中央地鐵通車試用在即,不過交通局週二又發出施工通知書,指有工程於華埠一帶展開,華埠商戶關心這一項工程的進度,會否再一次延誤中央地鐵通車時間。

舊金山交通局週三召開網上會議,就當局週二發出的施工通告向華埠商戶解釋,其實工程週一就已經展開,這個延遲及倉猝的通知,令華埠商戶沒有時間預備,也擔心影響華埠交通及生意。

華埠商戶代表邵旗謙提供給本台的施工通知書,可以見到發出日期是10月11日號,但施工日期就在10月10日已經開始,歷時19日分四期進行,工作時間是星期一至五早上6點至下午3點半,晚間工程就由晚上7點至凌晨5點。

施工通知書上只提及要移除沿Stockton街20多個抽水井的水管,並用水泥填補回復街道設施,而這些2015年所建造的抽水井,是為保障承建商在Stockton街建造隧道時的安全。

抽水井填補工程會令泊車位減少,但對行人及巴士服務沒有影響。

不過會議中,舊金山交通局工程師Wyman Lee就表示,其實在沿Stockton街多條道路的交界,還會有巴士供電網及交通燈升級等工程,尤其在華埠白蘭站外,華盛頓街及Stockton街交界部份行人路也會封閉。

Wyman Lee說:「為了公共安全,我們會封閉部份行人路,這樣就不會危及途人安全,途人不會走在電網工程底下,下星期將會作出安排。」

被問到為何在工程開展後才發出施工通知書,Wyman Lee解釋,當局原本在上星期五就已經安排發出通知書,但因需要多個部門審批,誤了時間,他也在會議中致歉,又強調已經要求工程承辦商如期完成工程。

而商戶代表邵旗謙追問工程師會否涉及鑽探工程引致沙塵滾滾,並要求舊金山交通局嚴格跟進承辧商進度,避免工程延誤。

Wyman Lee就表示,無可避免會有鑽探工序,但每個鑽探都不大於4呎乘4呎的範圍,已經盡量減低噪音及周邊環境影響,工程也只會選擇在一邊路段分階段進行,減少取消停車位,對華埠商戶生意的影響。

Wyman Lee也指出,華埠白蘭站地下的工程,月台設施及售票機等與行車有關的設施已經完工,正進入基建後的美化裝修工程階段,地面方面出入口的設施,也可以投入服務,又提到與華埠藝術團體合作的藝術品安裝工程,會在通車測試後繼續進行,強調由於美化工程不會影響行車,11月19日會如期通車。

除了工程進度,舊金山交通局的資訊部代表Enrique Aguilar亦透露,10月20號將會於華埠白蘭站舉行系列活動,感謝沿線社區對中央地鐵的支持。

而11月19號通車測試當日,也會聯同社區團體於華埠白蘭站外舉行活動。

