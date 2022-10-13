舊金山華埠再有工程展開 商戶憂再延誤中央地鐵通車（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）中央地鐵通車試用在即，不過交通局週二又發出施工通知書，指有工程於華埠一帶展開，華埠商戶關心這一項工程的進度，會否再一次延誤中央地鐵通車時間。

舊金山交通局週三召開網上會議，就當局週二發出的施工通告向華埠商戶解釋，其實工程週一就已經展開，這個延遲及倉猝的通知，令華埠商戶沒有時間預備，也擔心影響華埠交通及生意。

華埠商戶代表邵旗謙提供給本台的施工通知書，可以見到發出日期是10月11日號，但施工日期就在10月10日已經開始，歷時19日分四期進行，工作時間是星期一至五早上6點至下午3點半，晚間工程就由晚上7點至凌晨5點。

施工通知書上只提及要移除沿Stockton街20多個抽水井的水管，並用水泥填補回復街道設施，而這些2015年所建造的抽水井，是為保障承建商在Stockton街建造隧道時的安全。

抽水井填補工程會令泊車位減少，但對行人及巴士服務沒有影響。

不過會議中，舊金山交通局工程師Wyman Lee就表示，其實在沿Stockton街多條道路的交界，還會有巴士供電網及交通燈升級等工程，尤其在華埠白蘭站外，華盛頓街及Stockton街交界部份行人路也會封閉。

Wyman Lee說：「為了公共安全，我們會封閉部份行人路，這樣就不會危及途人安全，途人不會走在電網工程底下，下星期將會作出安排。」

被問到為何在工程開展後才發出施工通知書，Wyman Lee解釋，當局原本在上星期五就已經安排發出通知書，但因需要多個部門審批，誤了時間，他也在會議中致歉，又強調已經要求工程承辦商如期完成工程。

而商戶代表邵旗謙追問工程師會否涉及鑽探工程引致沙塵滾滾，並要求舊金山交通局嚴格跟進承辧商進度，避免工程延誤。

Wyman Lee就表示，無可避免會有鑽探工序，但每個鑽探都不大於4呎乘4呎的範圍，已經盡量減低噪音及周邊環境影響，工程也只會選擇在一邊路段分階段進行，減少取消停車位，對華埠商戶生意的影響。

Wyman Lee也指出，華埠白蘭站地下的工程，月台設施及售票機等與行車有關的設施已經完工，正進入基建後的美化裝修工程階段，地面方面出入口的設施，也可以投入服務，又提到與華埠藝術團體合作的藝術品安裝工程，會在通車測試後繼續進行，強調由於美化工程不會影響行車，11月19日會如期通車。

除了工程進度，舊金山交通局的資訊部代表Enrique Aguilar亦透露，10月20號將會於華埠白蘭站舉行系列活動，感謝沿線社區對中央地鐵的支持。

而11月19號通車測試當日，也會聯同社區團體於華埠白蘭站外舉行活動。

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