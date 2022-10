Castro Valley有賊人盜竊汽車催化轉換器 引發槍擊事件

【KTSF 張擎鳳報導】

東灣Castro Valley週三清晨有人盜竊汽車催化轉換器,引發槍擊事件。

案發地點在Sargent Ave 4500號街區,警方於凌晨4點多到場時發現,受害事主腿上有兩處搶傷,送醫後無生命危險。

據警方轉述,事主發現4名匪徒試圖盜走他車輛上的催化轉換器,事主上前阻止時,匪徒向他開槍,隨後駕駛一輛銀色的房車逃去。

警方在Walnut Creek附近地區尋獲匪徒所開的車輛,並在車廂內發現多組催化轉換器,但匪徒已先逃離現場,此案件還在調查當中。

Alameda縣警局也表示,催化轉換器竊案不止在縣內持續發生,整個東灣也面臨一樣的問題。

Alameda縣警長辦公室警官Ray Kelly說:「我們呼籲大眾,如果看到類似情形,務必待在家中撥打911,並盡可能不要自行干涉,由於當前看到的暴力程度。」

偷取汽車催化轉換器只需要短短的幾秒鐘,但花費失主大筆金額去更換,加州也在近期通過三條相關的法案,第一條將車輛零件竊案列為加州警方優先事項,第二條要求買家留下購買證明,第三條要求賣家提出所有權證明。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。