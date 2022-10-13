Castro Valley有賊人盜竊汽車催化轉換器 引發槍擊事件

October 13, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

東灣Castro Valley週三清晨有人盜竊汽車催化轉換器，引發槍擊事件。

案發地點在Sargent Ave 4500號街區，警方於凌晨4點多到場時發現，受害事主腿上有兩處搶傷，送醫後無生命危險。

據警方轉述，事主發現4名匪徒試圖盜走他車輛上的催化轉換器，事主上前阻止時，匪徒向他開槍，隨後駕駛一輛銀色的房車逃去。

警方在Walnut Creek附近地區尋獲匪徒所開的車輛，並在車廂內發現多組催化轉換器，但匪徒已先逃離現場，此案件還在調查當中。

Alameda縣警局也表示，催化轉換器竊案不止在縣內持續發生，整個東灣也面臨一樣的問題。

Alameda縣警長辦公室警官Ray Kelly說：「我們呼籲大眾，如果看到類似情形，務必待在家中撥打911，並盡可能不要自行干涉，由於當前看到的暴力程度。」

偷取汽車催化轉換器只需要短短的幾秒鐘，但花費失主大筆金額去更換，加州也在近期通過三條相關的法案，第一條將車輛零件竊案列為加州警方優先事項，第二條要求買家留下購買證明，第三條要求賣家提出所有權證明。

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