美國國安戰略視中國為最大地緣政治挑戰

【有線新聞】

美國拜登政府公布首份國家安全戰略,點名中國及俄羅斯是最迫切戰略挑戰,當中更視中國為最大的地緣政治挑戰,是唯一有意圖並有能力重塑國際秩序的國家,但強調不尋求與中國衝突或新冷戰。

拜登政府首份國家安全戰略長48頁,因俄烏戰事延遲了約半年發布。外交部分,指明美國未來10年最大的挑戰是要勝出與中國的競爭及遏制俄羅斯。

文件把中國定為最大的地緣政治挑戰,指中國是唯一一個國家有意圖重塑國際秩序,並正在多方面提升實力去達成目標。

白宮國家安全顧問沙利文表示,美國一定要勝出與中國的經濟軍備競賽,以確保維持全球影響力。

沙利文說:「後冷戰時代已過去,國際列強正就塑造未來世界而競爭。中國不論在國內外,正在經濟、政治、安全及科技領域,提升實力與西方競爭,是唯一的競爭者,有意重塑國際秩序並有能力做到。」

沙利文強調美國不尋求與中國衝突或新冷戰,中國是全球經濟中心,在應對共同挑戰,尤其是氣候及公共衛生問題上,中國有重大影響力,認為美中兩國可以和平共處,並為人類進步作出貢獻。

文件亦有篇幅談及台灣問題,重申美國會恪守一個中國政策,不支持台獨,反對任何一方單方面改變台海現狀,會繼續支持台灣自衛。

至於俄羅斯部分,文件指俄羅斯直接威脅自由開放的國際體系,是全球動盪和不穩的根源,強調美國不會容許俄羅斯或任何勢力,使用或威脅使用核武去達到目標。相關要求, 每屆新政府都會發表

無新方針

中方反對冷戰思維,呼籲美國相向而行,推動中美關係健康穩定發展。

中國外交部發言人毛寧說:「我們反對固守冷戰思維和零和博弈等陳舊觀念,我們也不贊成渲染地緣衝突、大國競爭,這些做法都與當今時代潮流和國際社會期待背道而馳,必定不受歡迎,也終將遭到失敗。美方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則,把拜登總統四不一無意的表態落到實處,與中方相向而行,推動中美關係重回健康穩定的軌道。」

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。