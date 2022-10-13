CNN民調顯示拜登聲望從夏天低谷略為反彈

【KTSF 張麗月報導】

根據CNN最新民調顯示，總統拜登的聲望，從夏天的低谷中略為反彈上升，但公眾對經濟前景的看法仍然灰暗，另外大部份民眾仍然認為，拜登、國會或政府整體來說，不能有效解決國家當前面對的重大問題。

CNN的最新民調顯示，拜登的整體支持度，從夏天的低谷溫和反彈，支持率上升至44%。

在民主黨人中，支持拜登的上升9個百分點，獨立人士中，對拜登的支持率上升8個百分點，在非洲裔人士中，對拜登的形象有好感的明顯上升17個百分點，在45歲以下的成年人中，就上升11個百分點。

至於對拜登的整體工作表現，約有15%公眾表示強烈支持，而強烈不滿的就約有四成人。

在當前國家的經濟狀況方面，有37%人認為非常惡劣。

對於拜登處理經濟問題上，只有32%公眾認同拜登處理通脹問題，其中一半受訪者認為，拜登的政策令經濟環境惡化，只有26%人認為，拜登的政策令經濟有改善。

整體來說，36%受訪者認同拜登處理整體經濟，40%人認同拜登處理槍械的政策、移民政策、幫助中產階層或外國事務，另外有55%的人支持拜登應對疫情的表現。

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