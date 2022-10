CNN民調顯示拜登聲望從夏天低谷略為反彈

【KTSF 張麗月報導】

根據CNN最新民調顯示,總統拜登的聲望,從夏天的低谷中略為反彈上升,但公眾對經濟前景的看法仍然灰暗,另外大部份民眾仍然認為,拜登、國會或政府整體來說,不能有效解決國家當前面對的重大問題。

CNN的最新民調顯示,拜登的整體支持度,從夏天的低谷溫和反彈,支持率上升至44%。

在民主黨人中,支持拜登的上升9個百分點,獨立人士中,對拜登的支持率上升8個百分點,在非洲裔人士中,對拜登的形象有好感的明顯上升17個百分點,在45歲以下的成年人中,就上升11個百分點。

至於對拜登的整體工作表現,約有15%公眾表示強烈支持,而強烈不滿的就約有四成人。

在當前國家的經濟狀況方面,有37%人認為非常惡劣。

對於拜登處理經濟問題上,只有32%公眾認同拜登處理通脹問題,其中一半受訪者認為,拜登的政策令經濟環境惡化,只有26%人認為,拜登的政策令經濟有改善。

整體來說,36%受訪者認同拜登處理整體經濟,40%人認同拜登處理槍械的政策、移民政策、幫助中產階層或外國事務,另外有55%的人支持拜登應對疫情的表現。

