極右翼人士Alex Jones謊稱Sandy Hook小學槍擊案是騙局 需向死者家屬賠償9.65億

極右翼陰謀論人士Alex Jones與他的網站InfoWars,因為錯誤聲稱2012年發生的Sandy Hook小學槍擊案是一場騙局,週三被康涅狄格州一個陪審團裁定必須賠償9億6千5百萬元。

康涅狄格州的一個陪審團週三達成一致裁決,被告網路節目主持人Alex Jones要賠償因為他的虛假陳述而遭受痛苦的人,共計9億6500萬元。

訴訟由8個遇難者的家屬們,和一名FBI探員提出,在此之前,Jones和他的網站《InfoWars資訊戰》,因為傳播陰謀論,指這宗槍擊案中沒有兒童死亡,事件是家屬們的一場精巧安排的騙局,而被15人控告。

法庭裁定Jones和他的公司Free Speech Systems必須負法律責任,他在德州還要面對另一名遇難學生的家屬的訴訟。

而去年德州一個陪審團己經裁定,Jones必須對其中一個遇害學生的家屬賠償5千萬,他的公司已經申請破產,而Jones也表明他沒有能力賠償超過200萬。

他抨擊這些訴訟是民主黨人和媒體的陰謀,目的是要他消聲,和要讓他無法做生意,他也認為這是要打壓言論自由。

Jones是一名極右翼政論主持人,他在他的網站《Infowars資訊戰》多次聲稱,2012年12月14日發生在康涅狄格州Newtown的的Sandy Hook小學槍擊案是一場騙局,是由倡議槍枝管制人士所策劃的演出,現在他表示,他現在相信這起槍擊案確實發生,不過他也辯稱,他有權公開質疑案件的真實性。

Sandy Hook小學槍擊案造成28人死亡,槍手Adam Lanza闖入校園開槍,導致20名學生以及6名教職員死亡,另有3名學生受傷送院,其中兩人不治,槍手最終自殺身亡。

