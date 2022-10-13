極右翼人士Alex Jones謊稱Sandy Hook小學槍擊案是騙局 需向死者家屬賠償9.65億

October 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Law&Crime Network / YouTube)

【KTSF】

極右翼陰謀論人士Alex Jones與他的網站InfoWars，因為錯誤聲稱2012年發生的Sandy Hook小學槍擊案是一場騙局，週三被康涅狄格州一個陪審團裁定必須賠償9億6千5百萬元。

康涅狄格州的一個陪審團週三達成一致裁決，被告網路節目主持人Alex Jones要賠償因為他的虛假陳述而遭受痛苦的人，共計9億6500萬元。

訴訟由8個遇難者的家屬們，和一名FBI探員提出，在此之前，Jones和他的網站《InfoWars資訊戰》，因為傳播陰謀論，指這宗槍擊案中沒有兒童死亡，事件是家屬們的一場精巧安排的騙局，而被15人控告。

法庭裁定Jones和他的公司Free Speech Systems必須負法律責任，他在德州還要面對另一名遇難學生的家屬的訴訟。

而去年德州一個陪審團己經裁定，Jones必須對其中一個遇害學生的家屬賠償5千萬，他的公司已經申請破產，而Jones也表明他沒有能力賠償超過200萬。

他抨擊這些訴訟是民主黨人和媒體的陰謀，目的是要他消聲，和要讓他無法做生意，他也認為這是要打壓言論自由。

Jones是一名極右翼政論主持人，他在他的網站《Infowars資訊戰》多次聲稱，2012年12月14日發生在康涅狄格州Newtown的的Sandy Hook小學槍擊案是一場騙局，是由倡議槍枝管制人士所策劃的演出，現在他表示，他現在相信這起槍擊案確實發生，不過他也辯稱，他有權公開質疑案件的真實性。

Sandy Hook小學槍擊案造成28人死亡，槍手Adam Lanza闖入校園開槍，導致20名學生以及6名教職員死亡，另有3名學生受傷送院，其中兩人不治，槍手最終自殺身亡。

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