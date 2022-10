停止仇恨亞太裔組織分析政治言論如何令亞裔成代罪羔羊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

停止仇恨亞太裔組織Stop AAPI Hate趁著中期選舉前發表研究報告,分析政治言論,如何令亞裔成為代罪羔羊。

Stop AAPI Hate表示,接近中期選舉之際,會深切關注仇恨亞裔的行為,組織表示,有色人種應該能夠參選的同時,而不用擔心會成為被攻擊的目標,這個組織週三發表一份報告指,政治家在選舉季節的言論,可能傷害亞裔社區。

Stop AAPI Hate聯合創辦人Cynthia Choi說:「什麼是種族替罪羊?種族替罪羊就是當一個群體因時事受到不公平的指責,例如經濟低迷和疫情大流行,這在歷史上和選舉前不斷重演,利用邊緣化社區,亞裔美國人在這一政治戰略中首當其衝。」

Choi指出,現階段接近中期選舉的日子十分重要,對此深感擔憂,原因是政治人物在修辭上將中國描繪成敵人。

她又指出,在最近幾週,前總統特朗普稱,前任運輸部長趙小蘭為Coco Chow,這詞帶有嚴重歧視意思。

Choi表示,民選官員負責保護所有美國人,包括亞裔美國人,無論政客們對中國或任何外國採取什麼政策,都要為自己的言論,以及煽動性語言對亞裔社區造成的傷害負責。

報告指,因為亞裔美國人很多時不被視為真正美國人,所以當政客針對亞洲國家時,會導致亞裔美國人受到的傷害。

報告發現,最近針對亞裔的仇恨事件的趨勢分為三種,當中包括將公共衛生危機、經濟衰退和國家安全問題歸咎於中國。

加州眾議員趙美心 Judy Chu說:「當中國政府的行為,違背我們的利益或價值觀時,我們可以而且必須說出來,但我們需要慎重考慮批評的對象,應該明確針對責任人,而非籠統地推到所有華人身上。」

歷史上第一位華裔女眾議員趙美心指出,批評中國共產黨的具體行動要有具體理由,如果繼續使用仇外、煽動性語言,只會助長了針對亞裔的暴力行為。

她指會繼續在國會亞太裔黨團提供指導,承諾可以並必須做得更好。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。