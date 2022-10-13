停止仇恨亞太裔組織分析政治言論如何令亞裔成代罪羔羊（視頻）

October 13, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注, 華人社區

【KTSF 尹晉豪報導】

停止仇恨亞太裔組織Stop AAPI Hate趁著中期選舉前發表研究報告，分析政治言論，如何令亞裔成為代罪羔羊。

Stop AAPI Hate表示，接近中期選舉之際，會深切關注仇恨亞裔的行為，組織表示，有色人種應該能夠參選的同時，而不用擔心會成為被攻擊的目標，這個組織週三發表一份報告指，政治家在選舉季節的言論，可能傷害亞裔社區。

Stop AAPI Hate聯合創辦人Cynthia Choi說：「什麼是種族替罪羊？種族替罪羊就是當一個群體因時事受到不公平的指責，例如經濟低迷和疫情大流行，這在歷史上和選舉前不斷重演，利用邊緣化社區，亞裔美國人在這一政治戰略中首當其衝。」

Choi指出，現階段接近中期選舉的日子十分重要，對此深感擔憂，原因是政治人物在修辭上將中國描繪成敵人。

她又指出，在最近幾週，前總統特朗普稱，前任運輸部長趙小蘭為Coco Chow，這詞帶有嚴重歧視意思。

Choi表示，民選官員負責保護所有美國人，包括亞裔美國人，無論政客們對中國或任何外國採取什麼政策，都要為自己的言論，以及煽動性語言對亞裔社區造成的傷害負責。

報告指，因為亞裔美國人很多時不被視為真正美國人，所以當政客針對亞洲國家時，會導致亞裔美國人受到的傷害。

報告發現，最近針對亞裔的仇恨事件的趨勢分為三種，當中包括將公共衛生危機、經濟衰退和國家安全問題歸咎於中國。

加州眾議員趙美心 Judy Chu說：「當中國政府的行為，違背我們的利益或價值觀時，我們可以而且必須說出來，但我們需要慎重考慮批評的對象，應該明確針對責任人，而非籠統地推到所有華人身上。」

歷史上第一位華裔女眾議員趙美心指出，批評中國共產黨的具體行動要有具體理由，如果繼續使用仇外、煽動性語言，只會助長了針對亞裔的暴力行為。

她指會繼續在國會亞太裔黨團提供指導，承諾可以並必須做得更好。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 + 16 =