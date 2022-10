加州將投入2,500萬培訓女性和跨性別人士加入建築業

【KTSF 歐志洲報導】

建築業一般都是由男性主導,為了鼓勵更多女性在這方面發展,加州勞工發展部宣布,將投入2,500萬在女性和跨性別人士的培訓計劃中。

加州勞工發展部的數據顯示,建築業中只有3.5%的工人是女性或跨性別人士,Anna Fung在6個月前加入建築業,像她這樣的女建築工人少之又少。

Anna Fung說:「我喜歡做這份工作,因為我喜歡動手工作,我喜歡在戶外,也喜歡和其他人一起做工。」

為了鼓勵更多女性加入這行業,加州勞工發展部投入2,500萬的培訓補助金,針對消除加州女性加入建築業所碰到的障礙。

加州勞工發展部部長Natalie Palugyai說:「這工作在早上開始,傳統的托兒服務還沒有開始,況且托兒費用昂貴,這是工人準時上班的一大阻礙,我們也希望工人不需要為孩子擔心。」

獲得補助金的項目,將可以為每個培訓中的人爭取到1萬的托兒費。

Palugyai表示,除了托兒服務之外,這項撥款也將用在錄取、培訓、保留女建築工人。

勞工發展部希望社區組織、教育機構、工會等,能夠申請這項補助金,申請截止日期是明年1月。

