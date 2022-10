【KTSF】

Menlo Park一名修剪樹木的工人,週二在一條住宅街道工作時,不幸掉進一台碎木機當場死亡。

Menlo Park警方週二表示,一名修剪樹木的工人,在海灣路工作時,因為不慎掉進一台碎木機,當場死亡。

目前San Mateo縣的驗屍官已被派往現場,而警方目前僅僅透露受害者是男性,但並未公布姓名以及進一步資料,目前尚在確認他的身份,以通知家屬。

加州工作場所安全監督機構現在也已經開始著手調查此一死亡事件。

