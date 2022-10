【KTSF】

聯邦政府學生貸款減免申請網站,預計本月稍後時候推出,在啟動前先提供預覽。

總統拜登於8月宣布為年收入低於12.5萬的人,取消最多1萬元的學生貸款債務。

獲得Pell助學金的合資格人士,可以取消多達2萬元的學生貸款債務。

官員表示,目標是在1月之前,開始減免學生貸款債務,因為在疫情期間,暫停償還學生貸款的措施將會結束,借款人將要開始還款。

官員表示,他們盡量令申請簡單直接,申請表格上的問題數量減至最少,申請人也不需要上傳任何文件。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。