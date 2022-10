史丹福大學發生強姦案 女子疑在校園地下室被強姦（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

史丹福大學正調查一宗強姦案,一名女子疑似在校園一棟大樓的地下室被強姦,是校園兩個月內第二宗強姦案。

繼早前於8月初,一名女子疑似在校園的洗手間遭人強姦後,上星期五再有一名女子據稱遭到強姦。

當局表示,該女子當時正於辦公室工作,一名男子捉住她,將她拖到地下室強姦。

案發於大約下午12點半,學校之後向學生發出電郵警報。

有學生指,有一名強姦犯在逃,更不清楚疑犯是否與8月一案的涉案人是同一人,他們感到擔憂,又指校方應採取更多措施,令他們感到更安全。

校方發出的聲明就指出,正在調查案件。

史丹福大學公共安全局同樣表示正在調查,但事主未有向當局提供資料,又指該案件與8月一案的事主,都同樣沒有主動接觸警方,反而是由一位第三方人士通知當局,按法例規定,知情的第三方必須通知執法部門。

史丹福大學公共安全局呼籲兩宗案件的受害人向警方提供資料,亦提醒在校園的人士善用校方提供的資源,去保障人身安全,例如是穿梭巴士及護送服務,亦呼籲他們留意周圍環境。

有學生表示,由於不想警方介入,她們都變得依靠自己及朋友,例如是與彼此分享自己的位置,及不再單獨出行。

