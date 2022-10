舊金山選民將表決F提案 決定是否延長徵地稅資助圖書館營運（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)選民也將表決F提案,以決定是否修改市府憲章,更新從地稅撥款資助圖書館保護基金的項目。

舊金山的總圖書館和27間分館的營運資金,97%來自圖書館保護基金。

舊金山選民在1994年通過徵收0.025%的地稅,用在提供圖書館服務、興建和維修圖書館設施,當時的提案也規定,市府必須提供每星期最少1,211小時的服務,要是修改圖書館的開放時間,必須舉行公聽會,這項提案在明年中期滿。

F提案建議修改市府憲章,延長這項地稅,支付圖書館營運的項目多25年至2048年,並將規定圖書館開放的時間從目前的每星期1,211小時,增加到每星期1,400小時。

如果要修改開放時間,圖書館委員會也必須在個別選區舉行公聽會。

另外,要是市府預算超過3億的赤字,市府可以凍結給圖書館增加撥款的部份。

市府審計師辦公室的數據指出,本財政年度,從地稅收取到8,310萬的資金。

F提案獲得市長和所有市議員的支持,而選民手冊中,也沒有反對F提案的意見,提案只要有超過半數贊成票便可以通過。

