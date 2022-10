San Mateo高中慶祝建校120周年（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於中半島的San Mateo高中,上周末慶祝建校120周年。

San Mateo高中上星期六舉行創校120周年活動,邀請校友回娘家,華裔校長Yvonne Shiu一一唱名,有50、60年代畢業的校友出席。

San Mateo高中校長Yvonne Shiu說:「這真的很令人興奮,120年,沒有多少學校在慶祝並擁有120年的學術優秀歷史、體育,San Mateo學生一路的表現,我們此時特別感到自豪。」

1902年7月26日,當時San Mateo縣的學區總監Etta Tilton發起請願,要求成立一個高中學區,因為在當時學生讀到10年級,就必須上私立學校,這個請願很快獲得家長支持,成立第一年,只有14名學生和3名教職員工,到現在已經有1600多名學生,學校的課程也與時俱進,培養學生面對新世紀的挑戰。

San Mateo聯合高中學區委員Robert H. Griffin說:「我們改變課程,為了配合新世界,有很多的不同,但是有些還是不變的,學校精神不變,傳統及學業成績優異還是一樣,我們提供全方位的課程,當我還在學校的時候,我們沒有生物科技課程,現在我們有最棒的生技課程,這些東西我們在60年代都不知道。」

San Mateo高中建校120年,在過去幾十年來,這個社區發生極大的變化,成為灣區族裔最多元化的社區之一。

目前擔任San Mateo聯合高中學區委員的Robert Griffin,是60年代該校的畢業生,在這裡見證這個社區族裔的巨大變化。

Griffin說:「鄰居、社區、學生群體更加多樣化,我們希望每個人都覺得,自己是社區的一部分。」

該校除了有古老的教室大樓,也有最先進的科學實驗室,還有新的表演劇院,提供社區使用。

