San Mateo高中慶祝建校120周年（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於中半島的San Mateo高中，上周末慶祝建校120周年。

San Mateo高中上星期六舉行創校120周年活動，邀請校友回娘家，華裔校長Yvonne Shiu一一唱名，有50、60年代畢業的校友出席。

San Mateo高中校長Yvonne Shiu說：「這真的很令人興奮，120年，沒有多少學校在慶祝並擁有120年的學術優秀歷史、體育，San Mateo學生一路的表現，我們此時特別感到自豪。」

1902年7月26日，當時San Mateo縣的學區總監Etta Tilton發起請願，要求成立一個高中學區，因為在當時學生讀到10年級，就必須上私立學校，這個請願很快獲得家長支持，成立第一年，只有14名學生和3名教職員工，到現在已經有1600多名學生，學校的課程也與時俱進，培養學生面對新世紀的挑戰。

San Mateo聯合高中學區委員Robert H. Griffin說：「我們改變課程，為了配合新世界，有很多的不同，但是有些還是不變的，學校精神不變，傳統及學業成績優異還是一樣，我們提供全方位的課程，當我還在學校的時候，我們沒有生物科技課程，現在我們有最棒的生技課程，這些東西我們在60年代都不知道。」

San Mateo高中建校120年，在過去幾十年來，這個社區發生極大的變化，成為灣區族裔最多元化的社區之一。

目前擔任San Mateo聯合高中學區委員的Robert Griffin，是60年代該校的畢業生，在這裡見證這個社區族裔的巨大變化。

Griffin說：「鄰居、社區、學生群體更加多樣化，我們希望每個人都覺得，自己是社區的一部分。」

該校除了有古老的教室大樓，也有最先進的科學實驗室，還有新的表演劇院，提供社區使用。

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