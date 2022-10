【KTSF】

美國太空總署公佈兩星期前成功測試行星防衛撞擊系統的細節。

太空總署署長Bill Nelson說:「兩星期前,太空總署再創歷史,我們進行了人類首次行星防衛撞擊測試,而現在團隊確認了Dart飛行器的撞擊,成功改變了環繞Didymos的Dimorphos殞石的軌道約32分鐘。」

科學家觀察了受到飛行器撞擊的殞石,成功偏離原有軌道,令軌道運轉一周的時間縮短32分鐘,比起原先太空總署目標縮短10分鐘為多,這標誌著太空總署行星防衛撞擊測試成功。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。