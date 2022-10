同時申領Medicare和Medi-Cal人士將會收到更新通知（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

同時擁有Medicare和Medi-Cal的人士,近期將會收到一份通知。

Medicare俗稱紅藍卡的聯邦醫療健保,Medi-Cal俗稱白卡的低收入醫療補助福利,現在同時受惠於這兩個計劃的人,在Cal MediConnect計劃的管理下,從明年1月1日起,Cal MediConnect將轉到同一家公司提供管理的Medicare Medi-Cal計劃,簡稱MMP,這個轉換計劃只有在加州七個執行Coordinated Care Initiative(CCI)縣發生,其中包括灣區的San Mateo縣和Santa Clara縣。

聖縣社區外展主任Thien Ly說:「將Medicare和Medi-Cal在同一個計劃下,可使計劃更好協調,會員更容易得到需要的服務。」

這個月開始,會員將會陸續收到通知信,但無須任何行動。

Ly說:「會員甚麼都不用做,也不用重新填表,也不用打電話詢問,或是重新註冊,這將會自動轉換。」

加入MMP,通過單一醫保計劃,可以享受Medicare和Medi-Cal保險提供的所有福利,包括一名協調員,負責協調會員的福利和護理。

