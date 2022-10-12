同時申領Medicare和Medi-Cal人士將會收到更新通知（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

同時擁有Medicare和Medi-Cal的人士，近期將會收到一份通知。

Medicare俗稱紅藍卡的聯邦醫療健保，Medi-Cal俗稱白卡的低收入醫療補助福利，現在同時受惠於這兩個計劃的人，在Cal MediConnect計劃的管理下，從明年1月1日起，Cal MediConnect將轉到同一家公司提供管理的Medicare Medi-Cal計劃，簡稱MMP，這個轉換計劃只有在加州七個執行Coordinated Care Initiative（CCI）縣發生，其中包括灣區的San Mateo縣和Santa Clara縣。

聖縣社區外展主任Thien Ly說：「將Medicare和Medi-Cal在同一個計劃下，可使計劃更好協調，會員更容易得到需要的服務。」

這個月開始，會員將會陸續收到通知信，但無須任何行動。

Ly說：「會員甚麼都不用做，也不用重新填表，也不用打電話詢問，或是重新註冊，這將會自動轉換。」

加入MMP，通過單一醫保計劃，可以享受Medicare和Medi-Cal保險提供的所有福利，包括一名協調員，負責協調會員的福利和護理。

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