洛杉磯市議會三人言論涉種族歧視惹民憤

洛杉磯三個市議員被揭發私下言論涉及種族主義。禍從口出的主角辭去市議會主席職務,但留任市議員。民眾和總統拜登要求參與討論的相關人員均應辭職。

民眾進入洛杉磯市議會示威,要求涉及種族主義的議員離場及辭職。其他議員提出要清場,示威者才安靜下來讓議會召開。

他們不滿議會主席馬丁內斯(Nury Martinez)與兩位同為拉丁裔的議員及工會領袖,去年的私人討論帶有種族主義。

傳媒引用匿名網民發布的對話錄音,顯示民主黨的馬丁內斯談論重新劃分議會選區時,嘲諷白人議員博寧自以為非裔,當收養的非裔兒子是附庸品,更形容該小孩為猴子。

洛杉磯市議會主席馬丁內斯在錄音說:「這個白人和舉止失禮的黑人小童,孩子活蹦亂跳,幾乎翻倒,你沒法控制他。」

馬丁內斯在錄音曝光後道歉,辭任市議會主席,但沒辭去議席,僅請假。

外界狠批參與討論的民主黨議員梁家訓和塞迪略,無反對或阻止不當言論,促請辭職,同場的工會領袖已呈辭。

遭議會同事奚落的博寧表示深受創傷:「丈夫和我同樣憤怒,為家人和洛杉磯感到心碎、受夠。我永遠無法真正了解、理解或感受日常無情的種族主義有多沉重,我兒子要面對的反非裔種族主義」

白宮發言人表示總統拜登認同涉事人員應該辭職。認為無法接受使用和容忍相關對話的用字。

