專家預計今年冬天流行性感冒個案會比過去兩年多（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

專家預計在即將到來的冬天,流行性感冒個案會比過去兩年多,情況令人擔憂,另一方面,美國本土亦錄得新型肺炎的新變種,專家預測入院個案會比過去少。

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平教授指出,預測灣區今年冬天會錄得不少的流感個案,因為在其他已經過了冬天的國家,例如是澳洲、南非、阿根廷等,今年的流感個案都比疫情之前多。

而在過去兩年疫情底下,由於民眾戴口罩及多留在家中,所以流感個案不多,造成民眾對於流感的免疫力不足。

陳子平教授說:「過去兩年人們較常戴口罩,較常留在家中也較少四處出行,也沒有大型聚會,有小型聚會但人不多,這個情況今年完全改變了。」

陳子平教授指出,今年情況令人擔憂,他說預防方法,包括身體不適時留在家,出外時配戴口罩,特別是在室內場所,而最重要的就是接種流感疫苗 ,但全國目前只有五成人表示會接種疫苗。

陳子平教授說:「流感每年造成約三萬五到七萬五千人死亡,所以這不是說笑的,這不只是感冒,而流感和新型肺炎不同的是,流感在兒童當中能造成更嚴重的疾病,所以這是非常值得考慮的。」

另一方面,美國本土出現新的新型肺炎變種XBB及BA.2.75.2。

陳子平教授表示,這兩種變種是至今最能避過免疫系統,就算之前感染過病毒,新變種亦能避過抗體。

他指,BA.2.75.2佔全國病例的2%,而XBB的數量就不多,XBB的X代表該變種是由很多不同變種組成。

他指出,接種加強劑,可以避免重症或入院,又預計今年冬天與過去兩年相比,入院人數會較少,會繼續監察疫情走勢。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。