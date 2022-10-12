專家預計今年冬天流行性感冒個案會比過去兩年多（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

專家預計在即將到來的冬天，流行性感冒個案會比過去兩年多，情況令人擔憂，另一方面，美國本土亦錄得新型肺炎的新變種，專家預測入院個案會比過去少。

舊金山（三藩市）加大傳染病學專家陳子平教授指出，預測灣區今年冬天會錄得不少的流感個案，因為在其他已經過了冬天的國家，例如是澳洲、南非、阿根廷等，今年的流感個案都比疫情之前多。

而在過去兩年疫情底下，由於民眾戴口罩及多留在家中，所以流感個案不多，造成民眾對於流感的免疫力不足。

陳子平教授說：「過去兩年人們較常戴口罩，較常留在家中也較少四處出行，也沒有大型聚會，有小型聚會但人不多，這個情況今年完全改變了。」

陳子平教授指出，今年情況令人擔憂，他說預防方法，包括身體不適時留在家，出外時配戴口罩，特別是在室內場所，而最重要的就是接種流感疫苗 ，但全國目前只有五成人表示會接種疫苗。

陳子平教授說：「流感每年造成約三萬五到七萬五千人死亡，所以這不是說笑的，這不只是感冒，而流感和新型肺炎不同的是，流感在兒童當中能造成更嚴重的疾病，所以這是非常值得考慮的。」

另一方面，美國本土出現新的新型肺炎變種XBB及BA.2.75.2。

陳子平教授表示，這兩種變種是至今最能避過免疫系統，就算之前感染過病毒，新變種亦能避過抗體。

他指，BA.2.75.2佔全國病例的2%，而XBB的數量就不多，XBB的X代表該變種是由很多不同變種組成。

他指出，接種加強劑，可以避免重症或入院，又預計今年冬天與過去兩年相比，入院人數會較少，會繼續監察疫情走勢。

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