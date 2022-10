【KTSF】

選舉日是11月8日,但是舊金山選民週二開始可以提前親自投票。

舊金山選務處表示,任何合資格投票的選民,可以從10月11日開始,週一到週五上午8點至下午5點,親自到選務處投票或登記投票,或索取選票。

選舉日前的兩個週末,選務處也將開放,時間是上午10點至下午4點。

而在選舉日當天,投票時間則是從上午7點至傍晚8點。

登記選民也正陸續收到郵寄選票,這也包括計劃在校區選舉中的非公民,選務處表示,也會在投票中心提供語言方面的服務。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。