Cupertino有8名參選人角逐市議會三席位（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Cupertino市11月的選舉中,8名市議員參選人,將角逐市議會的三個席位,週日的一場聯合競選活動上看到三位參選人。

Cupertino這一期的市議會選舉可說是選情激烈,看到的是8位候選人搶3個席位的情況,三個空出的席位中有現任市長Darcy Paul及市議員Jon Willey做滿兩屆卸任,而現任副市長趙良方(Liang Chao)則要競選連任。

週日的小型聯合競選活動上,有多位學區委員參選人,及三位市議員參選人出席,本台記者與競選連任的華裔副市長趙良方對話。

週日下午的聯合競選活動上,看到競選連任的副市長趙良方,還有參選市議員選舉的前市長Steven Scharf,及住房委員會副主席Govind Tatachari。

副市長趙良方是這次Cupertino市議員選舉中唯一的華裔參選人,也是唯一競選連任的市議員,她向本台表示,Cupertino市議會當前最需要重視的議題是防止特殊利益集團潛入社區。

趙良方說:「我們持續面對很多特殊利益集團,試圖在市內控制法案,以推進其目標與政策,我認為民主裡最重要的是,讓基層民眾做主,因為他們是納稅人,他們應是市政的驅動力。」

趙良方也表示,在上一個任期中,對於社區重視的環境維護有所貢獻,但希望在第二任期爭取在市內更完善的長者及青年服務。

趙良方說:「我們社區有25%是長者,有高齡化的趨勢,我們有一個長者中心,但它沒有辦法照顧到所有人,尤其是在自己家中養老的低收入長者,因為他們負擔不起其他服務,我們必須找出當中的差距,我們是以家庭為中心的社區,很多青年都面對心理健康問題和社會孤立,所以我們要舉辦更多活動,連結青年及長者,經驗跨世代關係。」

趙良方也提及維護市內治安,這也是參選人Govind Tatachari的主要政見之一。

Tatachari說:「公共安全方面,最重要的是我們要確保Santa Clara的高度警力,有確實服務我們這裡的人口,我們維持了很高的警察預算,第二項政見是關於均衡的發展。」

Tatachari對於市內所需的低收入房屋發展,與一同競選的前市長Steven Scharf看法一致。

Scharf說:「當前最重要的議題之一,是提供住宅給不只是高收入民眾,也要繼續提供可負擔房屋,我們有1,201個可負擔房屋單位,將在Vallco Project落成,我們也有在Marina區出售的可負擔住宅,也會有更多在Hamptons落成。」

Scharf也表示,市府將繼續尋找地點開發更多可負擔房屋。

除了出席活動的三位參選人外,參選人還有Claudio Bono、Moon Kyu Choe、J.R. Fruen、Sheila Mohan及Yuko Shima。

這場聯合造勢活動的參選人,大部份是由Better Cupertino政治團體所支持。

即將卸任的兩位市議員與副市長趙良方,也同樣是該團體所支持的對象。

副市長趙良方就是Better Cupertino的發起人之一,他們提出要讓市政更透明、監督更有效、反對特殊利益集團在社區發展,並且希望社區民眾獲得更多管道接觸市政。

在11月8日的選舉還有待觀察Better Cupertino的成員,是否能成功保住市議會的席次。

