拜登政府宣布釋出更多略儲備石油 專家不認同做法

【KTSF】

拜登政府宣布在11月會釋放多1100萬桶戰略儲備石油,來應對市場需求,但有專家並不認同這個做法。

美國的汽油價格又再飆升,在10月7號全國平均油價是每加侖3.89元,比一星期前上漲一毫子,加州的汽油價格更是突破每加侖6元。

隨著油國組織與盟友決定每日減產200萬桶,以保住油價在高位,拜登總統對此表示失望,認為是短視的做法。

鑑於此舉會推高汽油價格,政府隨後宣布會在11月釋放11萬桶戰略油來應急,而成能源部長也會設法增加美國本土的能源生產。

自從3月以來,能源部已經釋放1.6億桶戰略油到市場,至9月底戰略油庫的存量已經降至4.16億桶,這個是40年來的新低。

據媒體MoneyWise報導,美國銀行的專家指,反對釋放戰略石油來對抗油價上漲,認為無補於事,而且基於當前的地緣政治局勢,美國減少石油儲備只會助長油國組織氣勢,最終美國會失去更多的市場控制權。

美國獨立石油協會也反對政府釋放儲備油,認為解決辦法是美國增加能源生產,即使目前能源產生產商面臨供應鏈,資金及投資者壓力等問題都要設法增產。

