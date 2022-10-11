拜登政府宣布釋出更多略儲備石油 專家不認同做法

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拜登政府宣布在11月會釋放多1100萬桶戰略儲備石油，來應對市場需求，但有專家並不認同這個做法。

美國的汽油價格又再飆升，在10月7號全國平均油價是每加侖3.89元，比一星期前上漲一毫子，加州的汽油價格更是突破每加侖6元。

隨著油國組織與盟友決定每日減產200萬桶，以保住油價在高位，拜登總統對此表示失望，認為是短視的做法。

鑑於此舉會推高汽油價格，政府隨後宣布會在11月釋放11萬桶戰略油來應急，而成能源部長也會設法增加美國本土的能源生產。

自從3月以來，能源部已經釋放1.6億桶戰略油到市場，至9月底戰略油庫的存量已經降至4.16億桶，這個是40年來的新低。

據媒體MoneyWise報導，美國銀行的專家指，反對釋放戰略石油來對抗油價上漲，認為無補於事，而且基於當前的地緣政治局勢，美國減少石油儲備只會助長油國組織氣勢，最終美國會失去更多的市場控制權。

美國獨立石油協會也反對政府釋放儲備油，認為解決辦法是美國增加能源生產，即使目前能源產生產商面臨供應鏈，資金及投資者壓力等問題都要設法增產。

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