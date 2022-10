【KTSF 朱慧琪報導】

週一早上,全國有14個機場的網站被黑客入侵,親俄組織承認做案。

被黑客入侵的機場網站包括洛杉磯國際機場、亞特蘭大國際機場等,其中洛杉磯的網站曾連接不到網絡,但在短時間內已經恢復,事件沒有直接影響飛行旅客,但影響了尋找旅行信息的旅客。

一個親俄的黑客組織Killnet承認責任,他們也承認於上週使一些州政府網站曾被迫離線,亦被指在7月份使國會網站曾短暫關閉。

Killnet組織在2月份俄羅斯入侵烏克蘭後變得活躍,主要的攻擊目標是北約的成員國,TSA運輸安全管理局正調查這次黑客入侵機場網站事件。

