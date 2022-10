柏克萊加大附近發生槍擊案一死三傷 家長學生憂治安問題（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

週末在東灣柏克萊發生的槍擊案造成一死三傷,案發地點距離加大柏克萊學生宿舍不到一街區,許多學生及家長週一表示,對於地區治安的不滿。

加大柏克萊大學家長Sylvia Sheehan說:「我們把孩子放在這,感到很不安、恐慌、缺乏安全感。」

Sylvia有兩個孩子就讀加州大學柏克萊分校一年級及三年級,她於近日在手機上收到多封市內的安全警告,案件都發生在學生宿舍附近,讓她感到很擔心。

Sylvia說:「這讓我感覺需要開車,來學校把孩子接走,這瘋狂至極了。」

週六凌晨發生的致命槍擊案,就在宿舍旁邊,驚醒許多學生及他們的家長。

受訪學生說:「我聽到槍聲,第一槍我嚇到愣住了。」

另一名學生說:「整件事很恐怖,我們那晚全部都很害怕離開宿舍。」

槍擊案及近期多宗闖入宿舍的案件,導致許多學生家長組成自發性團體,校方則表示已向當晚目擊槍案的學生提出輔導,並在檢討校園治安,但有些學生及家長已經忍無可忍。

有學生說:「我大一那年,有無家者進到宿舍然後進到房內,警方後來有到場,但是整體來說跟其他校園比很明顯的比較不安全。」

Sheehan說:「他們撥電話、發簡訊,詢問我們校園周邊到底發生什麼事。」

週一也傳出家長們將在週二出動,向柏克萊市議會的會議表達不滿。

