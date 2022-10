【KTSF】

南灣聖荷西發生車禍,造成一名踏單車男子死亡,是市內本年第52宗致命車禍。

警員週日凌晨約12點50分,接報去到Senter夾Story Road調查,據警方指,案發時一架不明型號的四門房車,在Senter Road最右線向北行駛,撞倒在同一條行車線踏單車的一個男人,肇事司機不顧而去。

隨後一架2012年的GMC多用途車,再撞到躺在地上的事主,男司機留在現場協助調查,男事主受重傷當場死亡,警方正調查案件。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。