Sunnyvale發現東方果蠅 當局已展開撲滅工作（視頻）

【KTSF】

近日加州食品及農業部在Sunnyvale發現東方果蠅(Oriental Fruit Flies),當局已展開撲滅工作。

東方果蠅原本只出現在亞洲,但是已經蔓延到太平洋島嶼與國家,夏威夷也發現東方果蠅,這種有害的昆蟲已對超過230種水果及蔬菜造成損害,包括酪梨、蘋果、核果,以及柑橘類水果等加州經濟作物。

根據加州食品及農業部2020年的估計,價值193億的加州農作物受到了威脅。

東方果蠅比一般的蒼蠅大一些,牠們在果實的皮下產卵,當蟲卵孵化成幼蟲時,就會穿透果肉,讓果實無法讓人食用。

東方果蠅是怎麼來到灣區的呢?最常見的方式就是民眾在旅行中,把不應該帶進加州的蔬果或活體植物帶進來,或是外地的朋友和親戚透過郵寄的方式,來分享自己家中種植的蔬果或植物。

聯邦和加州的法令嚴格限制旅客能夠帶進加州的農產品,而這些都是為了阻絕將國外或外州可能的病蟲害帶入加州,進而危害加州的農業。

這次在Sunnyvale對東方果蠅展開撲滅行動的地區,包括一小部份的聖塔克拉拉市共約17平方英里,在加州這樣的撲滅方法已行之有年,是安全的滅蠅方法,撲滅行動也會在未來幾週繼續進行。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。