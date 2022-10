加州定10月10日為原住民日 紐森讚揚原住民的毅力及貢獻（視頻）

【KTSF 尹俊豪報導】

加州州長紐森宣布,10月10日是加州的原住民日。

紐森發表的原住民日宣言,讚揚所有原住民的毅力、豐富的多元化及貢獻,而多元化長期以來,一直是加州的最大的優勢。

紐森更指出,今年大家見證了首位進入太空的原住民女性,紐森也強調,趁著今日原住民在Alcatraz島集會紀念美洲原住民權益運動曾佔領該處,加州支持原住民權益運動所爭取的平衡、互惠與尊重,在面對當前氣候、文化與經濟的重大轉變時,紐森認為應該拋棄唯利是圖的殖民思維,讓加州人今日反思及慶祝各地原住民的彈性與韌力,而不是慶祝對美洲的征服。

除加州之外,美國也有多個州將10月10日列為原住民日,美洲原住民在1492年哥倫布發現美洲大陸時,已經生活在這片土地上,美國全國各地都有他們的歷史文化痕跡,包括城鎮、地標與河流的名字,都可以追溯原住民的源流。

