佛州西南部颶風災情嚴重 上萬人仍斷電缺水

【KTSF 張麗月報導】

威力強大的四級颶風Ian一個多星期前，直吹佛羅里達州西南部，造成廣泛破壞和水浸，在重災區，成千上萬的人至今仍然面對無電、污染的食水，和破損的房屋等影響，當局相信重建工作相當困難。

災民說，目前最需要的是食水，風災過後變得面目全非，要回復正常相信需要很長時間，清理和善後工作繼續進行。

Kevin Guthrie, Director, Florida Emergency Management說：「我們希望可以找到生還者，這裡有大量木材建築，可能仍有人被困。」

四級颶風Ian一個多星期前直吹佛州西南部，造成廣泛破壞，在重災區Fort Myers，有部份人現時仍然面對無電、無清潔的食水，房屋又毀壞，他們顯得非常無奈。

Toni Tabor, Sanibel Island Resident說：「我們需要修補後院，但我們的鄰居，所指的是那間屋，我們認識他們全部人。」

數據顯示，截至上星期四，全個佛羅里達州有接近20萬用戶無電，佛州有超過22個縣無清潔的食水，當局在十多個地區張貼告示，提醒民眾要煮滾飲用水，現時面對的是人道和公共安全問題。

Guthrie說：「這裡是巨大人道救援工作，巨大公共安全工作。」

在其他重災區包括Naples和Collier縣，就開始逐步恢復正常，好像學生星期四重新返學。

在另一個重災區Sanibel Island，居民獲准返回住所時，家園已經變得面目全非。

颶風Ian個多星期前，以陣風時速155哩掠過佛州西南部，造成過百人死亡，是繼颶風Katrina和Sandy之後，美國歷來第三大最強勁的颶風。

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