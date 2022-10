佛州西南部颶風災情嚴重 上萬人仍斷電缺水

【KTSF 張麗月報導】

威力強大的四級颶風Ian一個多星期前,直吹佛羅里達州西南部,造成廣泛破壞和水浸,在重災區,成千上萬的人至今仍然面對無電、污染的食水,和破損的房屋等影響,當局相信重建工作相當困難。

災民說,目前最需要的是食水,風災過後變得面目全非,要回復正常相信需要很長時間,清理和善後工作繼續進行。

Kevin Guthrie, Director, Florida Emergency Management說:「我們希望可以找到生還者,這裡有大量木材建築,可能仍有人被困。」

四級颶風Ian一個多星期前直吹佛州西南部,造成廣泛破壞,在重災區Fort Myers,有部份人現時仍然面對無電、無清潔的食水,房屋又毀壞,他們顯得非常無奈。

Toni Tabor, Sanibel Island Resident說:「我們需要修補後院,但我們的鄰居,所指的是那間屋,我們認識他們全部人。」

數據顯示,截至上星期四,全個佛羅里達州有接近20萬用戶無電,佛州有超過22個縣無清潔的食水,當局在十多個地區張貼告示,提醒民眾要煮滾飲用水,現時面對的是人道和公共安全問題。

Guthrie說:「這裡是巨大人道救援工作,巨大公共安全工作。」

在其他重災區包括Naples和Collier縣,就開始逐步恢復正常,好像學生星期四重新返學。

在另一個重災區Sanibel Island,居民獲准返回住所時,家園已經變得面目全非。

颶風Ian個多星期前,以陣風時速155哩掠過佛州西南部,造成過百人死亡,是繼颶風Katrina和Sandy之後,美國歷來第三大最強勁的颶風。

