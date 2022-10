【KTSF】

Halloween快要到來,一年一度的大南瓜比賽,週一早上在中半島半月灣舉行。

冠軍南瓜來自明尼蘇達州,重達2,560磅,刷新北美新紀錄,比第二名的南瓜重多135磅。

冠軍南瓜的獎金為每磅9元,南瓜主人可領取大約是2萬3千元獎金。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。