【KTSF】

受到石油輸出國組織(OPEC)決定減產的影響,本週全美各地的油價可能重返每加侖4美元的價位,但之前西岸各州許多停工的煉油廠決定重新復工,有可能下週加州的汽油價格會下降。

受到OPEC決定減產的影響,本週全美油價相較上週平均漲了12美分之多,這也導致許多州的油價將重返每加侖4美元的價位。

好在這樣的油價,預計不會維持太久時間,因為之前一些,受到意外或需要維修,而決定停產的西岸煉油廠,現在決定重新開始運作,某些之前油價飆漲的西岸各州,近期油價就已經開始鬆動,因此根據專家們的預測,那怕本周油價可能重返每加侖4塊錢美元,有可能下週油價就會重回下降趨勢。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。