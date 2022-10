Daly City Skyline Plaza將有大麻店開張 附近華裔市民強烈反對（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

中半島Daly City的Skyline Plaza將會有一間大麻店開張,附近的華裔市民大力反對,他們不只表示大麻店會令到商場品流複雜,亦不滿市府沒有舉行公聽會,諮詢市民意見。

位於Skyline Plaza 100號的商場,除了大華99超市,還有很多不同的亞裔商戶。

商場一群反對大麻店開張的商戶,向Daly City市長發出請願信,但沒有收到回覆,他們不滿商場沒有與他們商量就作出決定,認為大麻對於華人來說是比較敏感的話題,又指商場有很多學生出入。

Cindy/商戶說:「很多學生在巴士站等巴士,或過來商場買東西吃、買飲料,這種東西是不是會對小朋友構成很大影響呢?」

附近的市民王先生指出,自己及小朋友經常到該商場消費、用餐,而他女兒就讀於商場旁的學校。

王先生/附近居民說:「你開了大麻店,怕會引來很多外來的人,或影響附近的治安,如果它開張後,我們都盡量會減少、盡量不會去這個商場。」

大麻店的保安表示,他們預計將會下星期開張,商場內有兩間補習中心,而商場附近一英里內亦有9間學校。

有市民大力反對大麻店開張,認為應該全面禁止大麻,不讓小孩子接觸到。

曾先生說:「而且,如果成年人使用大麻,對於小孩子是個不良的示範,(你怕不怕會帶來一些外來人士?)這一定的,因為喜歡大麻的人,都喜歡聚在一起,聚在一起一定會發生很多事情。」

謝先生/餐廳經理說:「因為最近看到很多外來人士,他們沒有被諮詢過,都不知道有這回事,他們就說即將會開,我就覺得很好奇,為什麼可以這樣。」

在即將開張的大麻店旁,亦有一間出售煙草的店舖,店員表示不怕會帶來競爭,亦不認為會為小孩帶來壞影響。

煙草店職員Mohamad說:「我理解的因為附近有學校,但只要他們有檢查身份證明,確保所有人是成年,像我們這裏也一樣,確保全部人是成年,我認為沒有什麼問題。」

