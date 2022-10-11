Daly City Skyline Plaza將有大麻店開張 附近華裔市民強烈反對（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

中半島Daly City的Skyline Plaza將會有一間大麻店開張，附近的華裔市民大力反對，他們不只表示大麻店會令到商場品流複雜，亦不滿市府沒有舉行公聽會，諮詢市民意見。

位於Skyline Plaza 100號的商場，除了大華99超市，還有很多不同的亞裔商戶。

商場一群反對大麻店開張的商戶，向Daly City市長發出請願信，但沒有收到回覆，他們不滿商場沒有與他們商量就作出決定，認為大麻對於華人來說是比較敏感的話題，又指商場有很多學生出入。

Cindy/商戶說：「很多學生在巴士站等巴士，或過來商場買東西吃、買飲料，這種東西是不是會對小朋友構成很大影響呢？」

附近的市民王先生指出，自己及小朋友經常到該商場消費、用餐，而他女兒就讀於商場旁的學校。

王先生/附近居民說：「你開了大麻店，怕會引來很多外來的人，或影響附近的治安，如果它開張後，我們都盡量會減少、盡量不會去這個商場。」

大麻店的保安表示，他們預計將會下星期開張，商場內有兩間補習中心，而商場附近一英里內亦有9間學校。

有市民大力反對大麻店開張，認為應該全面禁止大麻，不讓小孩子接觸到。

曾先生說：「而且，如果成年人使用大麻，對於小孩子是個不良的示範，（你怕不怕會帶來一些外來人士？）這一定的，因為喜歡大麻的人，都喜歡聚在一起，聚在一起一定會發生很多事情。」

謝先生/餐廳經理說：「因為最近看到很多外來人士，他們沒有被諮詢過，都不知道有這回事，他們就說即將會開，我就覺得很好奇，為什麼可以這樣。」

在即將開張的大麻店旁，亦有一間出售煙草的店舖，店員表示不怕會帶來競爭，亦不認為會為小孩帶來壞影響。

煙草店職員Mohamad說：「我理解的因為附近有學校，但只要他們有檢查身份證明，確保所有人是成年，像我們這裏也一樣，確保全部人是成年，我認為沒有什麼問題。」

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