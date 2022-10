Burlingame有豪華公寓單位以低於市價出租

【KTSF 傅景竑報導】

中半島Burlingame有豪華公寓單位以低於市價出租,符合資格人士先到先得。

Anson公寓住宅位於Carolan Avenue 1008號,距離Burlingame商業區不遠,現在有兩種單位以低於市價出租。

兩睡房及兩浴室單位,月租3455元,現有一個單位接收申請,申請住戶年收入最少要有92,220元。

而一睡房類型的公寓,現有三個單位接受申請,月租2950元,申請住戶年收入不能少於82,464元。

至於收入上限,以兩人家庭為例,年收入不能超過159,350元,四人家庭年收入不能超過199,200元。

提交完整申請又符合資格人士先到先得。

公寓設有俱樂部、健身室、游泳池、按摩暖水池、狗公園、花園和燒烤爐等,地點就近101公路和Caltrain火車站,申請詳情可瀏覽:https://www.housekeys4.com/anson

另外,距離Anson公寓大約一哩,有另一個高級公寓有可負擔單位出租,地址是Bayswater Avenue 920號。

studio開放式單位月租2713元,一睡房單位月租3110元,兩睡房單位月租3473元,三睡房單位月租3827元。

以四人家庭為例,年收入不能超過199,200元,雖然已經過了申請截止日期,但有興趣人士仍然可以遞交申請表加入候補名單。

申請詳情可瀏覽:https://www.housekeys4.com/bayswaterapartments

