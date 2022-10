【KTSF】

美國銀行(Bank of America)認為,美國可能處於失去數萬個工作崗位的邊緣,經濟衰退可能在明年出現。

美國銀行警告說,聯儲局強勢的降低通脹的政策,可能會影響就業市場。

美國銀行估計,明年美國可能會開始每月失去17.5萬個工作崗位,經濟衰退將在明年上半年開始出現,伴隨失業率攀升到5.5%,這比聯儲局的預期高出一個百分點,但這也比2020年4月的峰值低了15%

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。