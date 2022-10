舊金山高級公寓早前水管爆裂水浸 租客被迫搬出入稟索償（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在今年夏天,一棟位於舊金山(三藩市)的高級公寓管道爆裂而令到大樓水淹,多名租戶被迫搬出,現時50多名租戶向物業管理公司提起訴訟,要求賠償。

根據舊金山紀事報報導,原告向舊金山縣高等法院控告管理公司Hines,該項訴訟由33 Tehama大樓的50多名租戶提出,訴訟指在屋頂管道爆裂後,租戶於6月初被迫撤離,水浸對牆壁、天花板、地板和電梯造成損害,水流到走廊和多個樓層,管道在8月再度爆裂,租戶當時幾乎沒有足夠的時間取回他們的寵物或財物,就被送往附近的酒店。

說:「有人遭受情緒困擾,費用令他們刷爆卡,每晚都從食品應用程序訂購,或者他們習慣在家做飯,有些人的寵物生病,甚至一開始得不到他們的寵物,就是這種不確定性,但有些人索性離開了,返回家鄉,一個例子,我們和回了歐洲的人談過,那人開始遠程工作。」

在訴訟中代表租戶的律師Nazy Fahimi指,許多的租戶承受不同程度的身心困擾,管理公司Hines在許多情況下,未能按照承諾,支付雜費和酒店費用。

此外,Fahimi指,正在為事件中受情緒困擾的租戶尋求賠償。

物業管理公司Hines就否認租戶的指控,表示已經為住戶提供了臨時住房和個人開支資金,公司還表示會繼續努力地修復大樓,聘請專家來識別和解決大樓的問題。

租戶Rohan Mukherji就表示,訴訟不僅僅是為了錢,而是為了確保管理公司承認非法和不道德行為。

在第一次漏水當晚,Mukherji離開他的公寓去買晚餐,當他外出時,水淹沒了他三年的家,他說自此就沒有回過去,甚至不能取回必要的醫療設備。

他認為,公司在酒店住宿方面撒謊,並故意誤導租戶,來逃避搬遷成本的責任,他聲稱該公司在沒有通知租戶的情況下,以租戶的名義預訂酒店,他指這是試圖製造虛假的文書記錄,這位的亞裔租戶表示,自己住了1年半。

租戶Eric stinehark說:「這大樓出很大的問題,在裡面漏水漏得像下雨一樣,剛剛出來的時候,在6月份,就是我們都被趕走了,然後就不知道每天晚上要住在哪兒,然後東西也留在裡面,然後他們就不會回答你的電郵訊息,什麼都不會回答,所以很艱難的情況。」

他指管理公司有安排酒店和賠償給他,但是居住條件和環境就令他失望。

說:「他們總算給我們酒店可以住,比如說我和我的室友,兩個人2房2浴,但是現在它把我們放到一間屋子裡,然後是在田德隆區,我的室友是一個女生,她感覺很不安全,所以就是有這種情況,它也會給我們一些錢,就是吃食物的,但是它們賠的錢是兩個月以後,我就自己已經都預付了,所以就很提心吊膽的。」

訴訟指,Hines未能及時妥善維護大廈,並修復水管破裂問題,租戶聲稱,該公司在維修期間也未能確保單位和租戶的財產安全。

有報告指,在8月份的時候,一名租戶的監控鏡頭就捕捉到Hines的一名承包商在修理期間,從一個單位內偷竊物品。

Hines在8月向舊金山紀事報表示,公司在事件發生後已加強了安全措施,公司否認投訴中提出的指控。

而該區的市參事Matt Dorsey就指,事件為居民帶來困難和不確定性,他認為民事訴訟可以糾正這場災難,並指相信舊金山高等法院

將確保伸張正義。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。