舊金山高級公寓早前水管爆裂水浸 租客被迫搬出入稟索償（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在今年夏天，一棟位於舊金山（三藩市）的高級公寓管道爆裂而令到大樓水淹，多名租戶被迫搬出，現時50多名租戶向物業管理公司提起訴訟，要求賠償。

根據舊金山紀事報報導，原告向舊金山縣高等法院控告管理公司Hines，該項訴訟由33 Tehama大樓的50多名租戶提出，訴訟指在屋頂管道爆裂後，租戶於6月初被迫撤離，水浸對牆壁、天花板、地板和電梯造成損害，水流到走廊和多個樓層，管道在8月再度爆裂，租戶當時幾乎沒有足夠的時間取回他們的寵物或財物，就被送往附近的酒店。

說：「有人遭受情緒困擾，費用令他們刷爆卡，每晚都從食品應用程序訂購，或者他們習慣在家做飯，有些人的寵物生病，甚至一開始得不到他們的寵物，就是這種不確定性，但有些人索性離開了，返回家鄉，一個例子，我們和回了歐洲的人談過，那人開始遠程工作。」

在訴訟中代表租戶的律師Nazy Fahimi指，許多的租戶承受不同程度的身心困擾，管理公司Hines在許多情況下，未能按照承諾，支付雜費和酒店費用。

此外，Fahimi指，正在為事件中受情緒困擾的租戶尋求賠償。

物業管理公司Hines就否認租戶的指控，表示已經為住戶提供了臨時住房和個人開支資金，公司還表示會繼續努力地修復大樓，聘請專家來識別和解決大樓的問題。

租戶Rohan Mukherji就表示，訴訟不僅僅是為了錢，而是為了確保管理公司承認非法和不道德行為。

在第一次漏水當晚，Mukherji離開他的公寓去買晚餐，當他外出時，水淹沒了他三年的家，他說自此就沒有回過去，甚至不能取回必要的醫療設備。

他認為，公司在酒店住宿方面撒謊，並故意誤導租戶，來逃避搬遷成本的責任，他聲稱該公司在沒有通知租戶的情況下，以租戶的名義預訂酒店，他指這是試圖製造虛假的文書記錄，這位的亞裔租戶表示，自己住了1年半。

租戶Eric stinehark說：「這大樓出很大的問題，在裡面漏水漏得像下雨一樣，剛剛出來的時候，在6月份，就是我們都被趕走了，然後就不知道每天晚上要住在哪兒，然後東西也留在裡面，然後他們就不會回答你的電郵訊息，什麼都不會回答，所以很艱難的情況。」

他指管理公司有安排酒店和賠償給他，但是居住條件和環境就令他失望。

說：「他們總算給我們酒店可以住，比如說我和我的室友，兩個人2房2浴，但是現在它把我們放到一間屋子裡，然後是在田德隆區，我的室友是一個女生，她感覺很不安全，所以就是有這種情況，它也會給我們一些錢，就是吃食物的，但是它們賠的錢是兩個月以後，我就自己已經都預付了，所以就很提心吊膽的。」

訴訟指，Hines未能及時妥善維護大廈，並修復水管破裂問題，租戶聲稱，該公司在維修期間也未能確保單位和租戶的財產安全。

有報告指，在8月份的時候，一名租戶的監控鏡頭就捕捉到Hines的一名承包商在修理期間，從一個單位內偷竊物品。

Hines在8月向舊金山紀事報表示，公司在事件發生後已加強了安全措施，公司否認投訴中提出的指控。

而該區的市參事Matt Dorsey就指，事件為居民帶來困難和不確定性，他認為民事訴訟可以糾正這場災難，並指相信舊金山高等法院

將確保伸張正義。

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