柏克萊週六半夜發生槍擊案一死三傷 鄰近柏克萊加大

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東灣柏克萊週六半夜發生槍擊案，造成一死三傷，案發地點鄰近加大柏克萊校園，也距離學生宿舍不到一街區，學生希望校方正視治安問題。

案發地點位於Telegraph夾Durant Ave路段，距離大學一年級學生宿舍不到一街區，警方表示，槍擊是從口角衝突引爆，造成的一死三傷中沒有學生，但有許多學生目擊此案件，他們表示一位男子拿出槍械，並開始射擊。

這位學生表示，不確定當時爭吵的原因，但起衝突的一群人，都看似不是學生，年紀較大。

另一位目擊的學生表示，自己在案發當時愣住，不知道發生什麼事，直到身旁的人開始逃離現場，並跟著人群逃跑。

許多住在案發地點旁邊宿舍的學生表示不再感到安全，並希望加大柏克萊校方在學生安全上，有更進一步的作為。

這位學生表示，自己不敢在晚上單獨行走在街上。

他則表示，有時自己會走回家，但現在都會盡量結伴同行。

柏克萊警方還在調查案件，目前還未掌握疑犯身份。

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