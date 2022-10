柏克萊週六半夜發生槍擊案一死三傷 鄰近柏克萊加大

【KTSF】

東灣柏克萊週六半夜發生槍擊案,造成一死三傷,案發地點鄰近加大柏克萊校園,也距離學生宿舍不到一街區,學生希望校方正視治安問題。

案發地點位於Telegraph夾Durant Ave路段,距離大學一年級學生宿舍不到一街區,警方表示,槍擊是從口角衝突引爆,造成的一死三傷中沒有學生,但有許多學生目擊此案件,他們表示一位男子拿出槍械,並開始射擊。

這位學生表示,不確定當時爭吵的原因,但起衝突的一群人,都看似不是學生,年紀較大。

另一位目擊的學生表示,自己在案發當時愣住,不知道發生什麼事,直到身旁的人開始逃離現場,並跟著人群逃跑。

許多住在案發地點旁邊宿舍的學生表示不再感到安全,並希望加大柏克萊校方在學生安全上,有更進一步的作為。

這位學生表示,自己不敢在晚上單獨行走在街上。

他則表示,有時自己會走回家,但現在都會盡量結伴同行。

柏克萊警方還在調查案件,目前還未掌握疑犯身份。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。