泰國託兒所槍擊案 3歲女童奇蹟無傷生還

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造成38死的泰國託兒所襲擊案，有一個3歲女童奇蹟地絲毫無損，她的母親表示，可能是女兒習慣用毛氈裹住全身睡覺，逃過死劫。

泰國東北的烏泰沙旺鎮繼續舉行誦經法會，超渡在託兒所血腥襲擊中喪生的師生，法會由泰王舉辦，親屬難掩悲痛。在這場血腥襲擊中唯一一個絲毫無損的小童，3歲的埃米和她父母都有出席，悼念20多位同學。

埃米父母都在曼谷打工，將女兒交給祖父母照顧，送到該託兒所約1年。兩夫婦知道襲擊發生後，即趕返當地照料女兒。

報道指34歲前警員班雅上周四攜刀槍，到託兒所3個課室大開殺戒。警員發現埃米時，她仍蜷縮在一角睡覺，不知身邊10個同學已遇害。警員用毛氈蓋住她的頭帶她離開，令她甚麼也看不見。

母親帕農帕希通表示，女兒習慣用被包裹自己，可能因此逃過一劫，擔心問太多，會勾起當日的記憶。祖母指已告訴埃米，她的最好朋友已經離世，又指以前開朗的埃米，從託兒所回家後沉默不語，判約兩人。

託兒所襲擊中共5名幼童生還，其中一名4歲幼童仍在加護病房留醫，傷勢嚴重，泰王哇集拉隆功及王后早前到醫院探望。

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