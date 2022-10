泰國託兒所槍擊案 3歲女童奇蹟無傷生還

【有線新聞】

造成38死的泰國託兒所襲擊案,有一個3歲女童奇蹟地絲毫無損,她的母親表示,可能是女兒習慣用毛氈裹住全身睡覺,逃過死劫。

泰國東北的烏泰沙旺鎮繼續舉行誦經法會,超渡在託兒所血腥襲擊中喪生的師生,法會由泰王舉辦,親屬難掩悲痛。在這場血腥襲擊中唯一一個絲毫無損的小童,3歲的埃米和她父母都有出席,悼念20多位同學。

埃米父母都在曼谷打工,將女兒交給祖父母照顧,送到該託兒所約1年。兩夫婦知道襲擊發生後,即趕返當地照料女兒。

報道指34歲前警員班雅上周四攜刀槍,到託兒所3個課室大開殺戒。警員發現埃米時,她仍蜷縮在一角睡覺,不知身邊10個同學已遇害。警員用毛氈蓋住她的頭帶她離開,令她甚麼也看不見。

母親帕農帕希通表示,女兒習慣用被包裹自己,可能因此逃過一劫,擔心問太多,會勾起當日的記憶。祖母指已告訴埃米,她的最好朋友已經離世,又指以前開朗的埃米,從託兒所回家後沉默不語,判約兩人。

託兒所襲擊中共5名幼童生還,其中一名4歲幼童仍在加護病房留醫,傷勢嚴重,泰王哇集拉隆功及王后早前到醫院探望。

