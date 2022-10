台灣10月13日開放邊境 灣區台灣僑民出現返鄉潮（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣將在10月13日開放邊境,使得灣區的台灣僑民出現返鄉潮,許多人迫不急待想要回台灣探親訪友,航空公司也見到訂位數量暴漲,很快就會增加航班因應。

台灣將在10月13日開放邊境,入境人士免隔離,只需要七天的自主管理,讓許多自從疫情爆發以來就不曾返鄉探親訪友的台灣僑民非常興奮,已經訂好機票準備解封後回台灣。

金山灣區華運會主委王進德說:「其實今年3+4的時候就有在計畫,因為母親在台灣,家裡人在台灣,就計畫要回去,沒有想到政府在9月份的時候,公布了有0+7這個好消息,所以剛好趕上這個好消息。」

不過為什麼非得等到免隔離才回去呢?

台灣僑務委員李文雄說:「我離開美國的時間,因為工作關係限制得比較,不容易時間長,對我來講相當的困擾,所以等到0+7這個是解脫。」

台灣年底縣市長選舉將在11月底登場,也有人刻意選在選前回去。

台灣僑務諮詢委員 林美蓮說:「我覺得非常開心,我11月一定要回去,第一個要回去看看,我們中華民國台灣所有的好朋友,一方面可以去參加選舉,所以是一個一舉很多得的事情。」

北加州台大校友會會長劉寶剛說:「0+7是一個非常便利的措施,所以我也是一個受惠者之一,(所以你打算甚麼時候回去,是因為甚麼原因?)我在11月20號回去,原本是準備回去,投下縣市長選舉的票。」

目前提供舊金山直飛台北服務的航空公司包括華航、長榮以及聯航,其中華航方面表示,自從9月22日0+7政策宣布至今,就爆發訂位潮。

華航舊金山分公司總經理曾煜屏說:「其實從9月22號到現在大概兩週,我們看到訂位量一下增加,比之前一下增加了七成,我們自己也是覺得滿意外的。」

為了配合疫情解封政策,華航方面已經規畫要增班。

曾煜屏說:「目前華航在舊金山台北航線,一週是五班,那在11月16號開始會變成是每天都飛一班。」

長榮方面則表示,舊金山飛台灣13號抵達桃園機場的班機,目前已經近乎全滿,接下來幾天的訂位也都九成滿,同樣出現訂位潮。

長榮目前每天一班舊金山飛台北,為了應對解封後的需求,12月15日起將會從一週七班,增加為一週十班,1月1日起擴大增加為一週12班,1月15日起進一步增班至每天兩個航班,以方便疏運更多旅客。

長榮也因應業務需求大增,現在正在大舉招聘包括票務在內等相關職位。

短期返鄉潮效應,也得機票價格水漲船高,經濟艙機票動輒1,500元上下,供不應求加上物價上漲,機票很難再回到疫情之前,不過業者評估,解封熱潮過後還是有一些下降空間。

面對航空和觀光市場升溫,台灣觀光局方面也做好了準備。

台灣觀光局駐舊金山辦事處主任林毓珊說:「我們觀光局這邊也做了很多的措施來歡迎國際的旅客,包括我們所有導遊的訓練,飯店的訓練,還有所有接待能量的準備,已經都在準備了。」

不過官員強調,台灣開放旅遊措施是採取漸進方式,目前朝向小包精緻路線,慢慢提升接待質量。

