【有線新聞】

在台灣,蔡英文在雙十節儀式致詞時表示,尊重台灣人民是重啟兩岸良性互動的根本。

蔡英文表示:「我們期待,在兩岸邊境解封之後,能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流,進而紓緩台海緊張的情勢。在理性、平等及相互尊重之下,我們也願意和北京當局,尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法,這是我們共同的責任。」

她指兩岸立場的分歧,是歷史因素和民主發展的不同,呼籲北京不要有誤判,兵戎相見絕對不是兩岸的選項,尊重台灣人民才是重啟兩岸良性互動的根本。

她又指出,俄烏戰爭持續,加上解放軍在東海、南海,以及台灣海峽的軍事活動,台灣正處於變局之中,要作好準備應對瞬息萬變的情勢。

