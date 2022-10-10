舊金山選民11月選舉中將表決是否徵收公寓空置稅（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

11月的選舉中，舊金山（三藩市）選民將表決是否向一些空置的公寓單位徵收空置稅，稅收用在補貼年長人士和低收入家庭的租金，和用來購買物業用作可負擔房屋。

根據市府預算與立法分析師的報告，舊金山在疫情前，有超過4萬間空置的住屋單位。

M提案建議向這些空置的單位徵收空置稅，受影響的是有超過三個住屋單位的建築物。

空置的定義是一年超過一半的日子，即是超過182日空著，如果提案獲得通過，由2024年1月1日期開始實行，市府將按照空置單位的大小計算，每年徵收2,500元到5,000元空置稅，逐年增加，最高收取2萬元。

可以取得豁免的是供旅客住的單位、短期出租單位，和市府與非牟利機構擁有的單位。

提案也豁免獨立屋，以及有兩個單位的住宅duplex，裝修中的房屋也得到豁免。

收取到的空置稅收將投入一個名為“住屋啟動”的基金，其中一個項目是用來補貼60歲以上長者和低收入家庭的租金，另外一個項目是用來購買空置的建築物，來裝修成為可負擔房屋。

M提案的有效期是從2024開始的30年。

審計師辦公室的報告指出，M提案頭一年，將收取到2千萬的稅收，要是空置的住屋單位數量沒有減少的話，第二年可以收取到3千萬，第三年可以收取到3,700萬，而要是空置的單位減少，收取到的稅收將相應的減少。

M提案是市民聯署放在選票上，支持的社區組織包括一些教師、年長人士和租戶權益組織，支持人士表示，舊金山面對嚴重的無家可歸問題的同時，有4萬空置的住屋單位浪費，也舉例加拿大溫哥華在推行這項空置稅之後，空置單位減少10%。

他們也表示，提案針對的是出租物業的公司，和買樓而沒有入住的富有人士。

反對M提案的主要是住屋協會的業主，和小物業業主，他們堅持M提案將影響屋主，並允許市府在沒有增加市府服務的情況下加稅，也是市府走向「社會住屋」（social housing）的第一步。

M提案要是獲得超過半數支持票就會通過。

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