舊金山選民11月選舉中將表決是否徵收公寓空置稅（視頻）

11月的選舉中,舊金山(三藩市)選民將表決是否向一些空置的公寓單位徵收空置稅,稅收用在補貼年長人士和低收入家庭的租金,和用來購買物業用作可負擔房屋。

根據市府預算與立法分析師的報告,舊金山在疫情前,有超過4萬間空置的住屋單位。

M提案建議向這些空置的單位徵收空置稅,受影響的是有超過三個住屋單位的建築物。

空置的定義是一年超過一半的日子,即是超過182日空著,如果提案獲得通過,由2024年1月1日期開始實行,市府將按照空置單位的大小計算,每年徵收2,500元到5,000元空置稅,逐年增加,最高收取2萬元。

可以取得豁免的是供旅客住的單位、短期出租單位,和市府與非牟利機構擁有的單位。

提案也豁免獨立屋,以及有兩個單位的住宅duplex,裝修中的房屋也得到豁免。

收取到的空置稅收將投入一個名為“住屋啟動”的基金,其中一個項目是用來補貼60歲以上長者和低收入家庭的租金,另外一個項目是用來購買空置的建築物,來裝修成為可負擔房屋。

M提案的有效期是從2024開始的30年。

審計師辦公室的報告指出,M提案頭一年,將收取到2千萬的稅收,要是空置的住屋單位數量沒有減少的話,第二年可以收取到3千萬,第三年可以收取到3,700萬,而要是空置的單位減少,收取到的稅收將相應的減少。

M提案是市民聯署放在選票上,支持的社區組織包括一些教師、年長人士和租戶權益組織,支持人士表示,舊金山面對嚴重的無家可歸問題的同時,有4萬空置的住屋單位浪費,也舉例加拿大溫哥華在推行這項空置稅之後,空置單位減少10%。

他們也表示,提案針對的是出租物業的公司,和買樓而沒有入住的富有人士。

反對M提案的主要是住屋協會的業主,和小物業業主,他們堅持M提案將影響屋主,並允許市府在沒有增加市府服務的情況下加稅,也是市府走向「社會住屋」(social housing)的第一步。

M提案要是獲得超過半數支持票就會通過。

