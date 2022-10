【KTSF】

加州州長紐森正式簽署法案,凡是San Mateo縣居民就讀社區大學,都一律免學費。

根據SB 893法案,加州允許San Mateo縣社區大學校區豁免每學分46元的註冊費,共有約6,000名該縣的居民受惠。

San Mateo縣有三所社區大學,分別是College of San Mateo、Skyline College、Cañada College,縣民只要註冊任何一間社區大學,學費全免,明年1月1日起生效,也就是春季班開始。

此外,能夠證明自己需要財政援助的SanMateo縣學生,只有填寫好聯邦學生援助申請表格,還有無證移民填寫好這個表格另一版本,也可以獲得學生健康保險,學生會費還有材料費等等全免。

