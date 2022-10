【KTSF】

舊金山(三藩市)灣景區一幢住屋發生二級大火,火勢波及隔鄰兩間住屋,15名住戶需要安置到其他地方。

火警於週日傍晚6時半左右發生,地點在介乎Quint街和Rankin街的Palou大街,兩幢住屋被大火嚴重燒毀,另一間輕微受損。

紅十字會已安置受影響的住戶,火警起因仍在調查中。

