【有線新聞】

被歐美制裁的俄羅斯富豪一艘遊艇停泊本港水域,據報美國國務院警告香港成為俄羅斯寡頭避風港風險增加,可能影響商業前景。

豪華遊艇屬於俄羅斯鋼鐵大亨莫爾達紹夫,被視為總統普京的盟友、遭歐美多國制裁。

海事處早前指不會實施個別國家單方面制裁,英國《金融時報》報道,華府指香港作為國際金融中心的聲譽,建基於遵循國際法律和準則,港府的回應會鼓勵受制裁寡頭到港居住、逃避制裁,引發外界質疑香港商業環境透明度。

