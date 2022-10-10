大霧不利艦隊週飛行表演 仍吸引大批觀賞者來舊金山

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舊金山（三藩市）天氣霧濛濛，雖然不利艦隊週的飛行表演，但艦隊週仍然吸引大批觀賞者來到舊金山，也為餐廳及商店帶來人流。

舊金山一間主打秘魯菜的餐廳，週末坐滿客人、座無虛席，生意非常好。

餐廳經理Masha說，今次艦隊週活動，好像已經完全從疫情恢復過來，餐廳亦重開，他們非常忙碌，亦有很多人於Crissy Field觀賞完表演就直接過來用餐。

舊金山Marina區居民Elizabeth指，她與朋友沒有事先預約就過來用餐，她們於屋頂上觀賞表演，雖然看不到飛機，但他們仍然有一段愉快的時光。

舊金山被大霧籠罩，雖然日間遮蓋了某些地標，但仍然吸引了大量居民及遊客來到參與艦隊週。

對於餐廳來說，週六晚明顯較平日忙碌，自疫情高峰以來，亦是一個好的徵兆。

Masha指出，這個月是他們開業以來生意最好，亦舉辦了很多私人活動。

而兩條街以外的另一間餐廳，晚餐最高峰的時候需要等候一小時才能入座。

餐廳負責人Lori說，餐廳近來很多人預約，但對於星期五、六來說都是正常，而沒有預約的街客就比平常多。

一間於疫情期間倒閉的餐廳轉手後重開，今次是第一次經歷艦隊週，餐廳負責人就說非常開心，看到活動為附近大幅帶來人流。

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