大霧不利艦隊週飛行表演 仍吸引大批觀賞者來舊金山

【KTSF】

舊金山(三藩市)天氣霧濛濛,雖然不利艦隊週的飛行表演,但艦隊週仍然吸引大批觀賞者來到舊金山,也為餐廳及商店帶來人流。

舊金山一間主打秘魯菜的餐廳,週末坐滿客人、座無虛席,生意非常好。

餐廳經理Masha說,今次艦隊週活動,好像已經完全從疫情恢復過來,餐廳亦重開,他們非常忙碌,亦有很多人於Crissy Field觀賞完表演就直接過來用餐。

舊金山Marina區居民Elizabeth指,她與朋友沒有事先預約就過來用餐,她們於屋頂上觀賞表演,雖然看不到飛機,但他們仍然有一段愉快的時光。

舊金山被大霧籠罩,雖然日間遮蓋了某些地標,但仍然吸引了大量居民及遊客來到參與艦隊週。

對於餐廳來說,週六晚明顯較平日忙碌,自疫情高峰以來,亦是一個好的徵兆。

Masha指出,這個月是他們開業以來生意最好,亦舉辦了很多私人活動。

而兩條街以外的另一間餐廳,晚餐最高峰的時候需要等候一小時才能入座。

餐廳負責人Lori說,餐廳近來很多人預約,但對於星期五、六來說都是正常,而沒有預約的街客就比平常多。

一間於疫情期間倒閉的餐廳轉手後重開,今次是第一次經歷艦隊週,餐廳負責人就說非常開心,看到活動為附近大幅帶來人流。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。