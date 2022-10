【有線新聞】

Tesla創辦人馬斯克建議把台灣的部分控制權交給北京,讓台灣成為「特別行政區」。

馬斯克接受金融時報訪問,指台海衝突無法避免,自己亦不能獨善其身,Tesla將被捲入衝突,蘋果公司都受到牽連,估計對全球經濟造成30%打擊。

他提議成立「台灣特別行政區」,管治安排比香港更寬鬆,雖然未必所有人都高興,但認為提議合理可取,言論引起台灣朝野反對,有立委呼籲無限期抵制Tesla。

在北京,中國外交部重申台灣問題是中國內政,堅持和平統一、一國兩制方針,以最大誠意實現兩岸和平統一。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。