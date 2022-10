克里米亞大橋爆炸 俄方稱由汽車炸彈引發

【有線新聞】

連接俄羅斯本土和克里米亞的大橋爆炸,部分橋面斷裂。俄羅斯當局指由汽車炸彈引發,波及一列運油火車,至少3人死亡,總統普京下令調查。

網上流傳片段見到大橋爆炸一刻,冒出大量濃煙,旁邊的鐵路橋樑一列火車亦被波及,陷入火海,公路橋樑兩節橋面在爆炸後塌陷。

這條長19公里、連接俄羅斯本土和克里米亞的公路、鐵路兩用大橋,當地周六清晨發生爆炸。

俄羅斯反恐部門指,爆炸是由一輛駛往克里米亞的貨車引發。火車七節油罐車卡亦都起火,大橋交通受阻,但來往黑海和亞速海的船運不受影響。

克里米亞國家議會主席暗示是「烏克蘭破壞者」所為,又指大橋損毀不嚴重,將會很快修復,俄羅斯總統普京下令成立委員會調查事件。

英國廣播公司引述爆炸品專家估計,大橋和火車上都有爆炸品,並用上編碼無線電命令,幾乎同時引爆。

俄羅斯2014年吞併烏克蘭的克里米亞,四年後開通這條大橋,普京亦出席了通車儀式,大橋具有象徵意義,是俄軍向烏克蘭南部運送補給的重要路線。

烏克蘭總統顧問形容事件只是剛剛開始,強調必須摧毀所有非法事物,所有偷回來的事物必須歸還予烏克蘭,並驅逐侵佔的俄羅斯部隊。

