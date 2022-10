拜登警告現時核戰爆發風險是60年前古巴飛彈危機以來最高（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登警告說,現時核戰爆發的風險,是自從60年前古巴飛彈危機以來最高,但美國仍未掌握到證據,證明俄羅斯總統普田正在傾向於使用核武,或者有任何新的情報顯示普田決定這樣做。

普田最近暗示,不排除對烏克蘭使用核武,對此,拜登上週四晚出席紐約民主黨籌款活動上提出嚴厲警告說,核戰爆發的風險,相信是自美蘇冷戰年代的1962年「古巴導彈危機」以來最高。

拜登並且引用源自聖經《啟示錄》的「世界末日」(Armageddon)來形容這種毀滅性的風險。

雖然他說美國沒有證據顯示,普田正打算要動用核武,但他認為普田講到使用核武不是在開玩笑,他又質問普田的下台階是甚麼。

消息指出,拜登提及的「世界末日」字眼出現在總統的言論中並不尋常,也是自60年前古巴導彈危機以來,美國總統使用這麽重的語氣。

拜登的直率言論,也反映出普田最近的核威脅言論備受關注,不過暫時未有新的情報顯示,俄國的立場有任何變動。

