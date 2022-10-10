Alameda縣多位亞裔領袖譴責地檢官候選人Pamela Price言論（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Alameda縣多位亞裔領袖譴責Alameda縣地檢官候選人Pamela Price的言論，指她的言論暗示亞裔美國人無知和情緒化。

Price說：「我們知道，有時候在舊金山（三藩市）的某特定地方，亞裔社區似是整體投票，如果你疏遠了該領域，某位重要人物，你很可能會落敗，就像博徹思對該社區站錯了邊。」

Alameda縣多位亞裔領袖週五舉行網上會議，譴責Alameda縣地檢官候選人Pamela Price的言論，指她的言論暗示在罷免時任舊金山地檢官博徹思的投票中，亞裔美國人無知，或只是盲目地追隨懷有仇恨的領導人。

他們指，Price的言論有歧視成份，認為競選地檢官的人，不能公開貶低和歧視亞裔美國人，所以要求她道歉，收回聲明，並保證不再犯同樣的錯。

亞裔檢察官聯會主席Annie Esposito說：「當我得知這個影片時，並聽到Pamela Price的言論，我對此非常困擾，我認為她的評論在某些方面可能非常不屑，我真的只是在想，亞裔美國人的掙扎痛苦和恐懼，全國各地都正在經歷著，對亞裔社區成員的攻擊和暴力。」

她表示，Price言論似乎表明，亞裔選民在投票罷免博徹思時，並不是因為博徹思的不負責任和政策如何損害了公共安全，並危及亞裔生命，而是他們受到了某些人的驅使而投票，在會議期間，他們都指這類種族言論，可能是有害及危險的，必須予以譴責和制止。

屋崙華埠商會會長陳錫澎說：「如果你是讚賞我們，說全部一齊投票的話，我絕對沒有異議，但是當你講到好像我們是被欺騙，或者我們不認識而去投票，我們就不能夠認同。」

他指，不可以隨便說一些說話，針對一個族裔。

另一方面，片段中Price還指出，現時的Alameda縣地檢處過於嚴苛。

Price說：「我不認為這與Alameda縣特別相關，在這裡有法律與秩序的地檢處，縣內有這個參考框架，我們一直過度刑事化對待年輕人毫無節制地起訴人，這並不能讓我們安全。」

陳錫澎表示，當亞裔不斷被仇視，甚至有暴力或死亡事件發生時，絕對不能讓罪犯逍遙法外。

陳錫澎說：「她的訊息說，現時Alameda縣地檢處對罪犯過於苛刻，我覺得不是，我們不是說過份苛刻，當你犯案時，你可以輕易饒恕，意思即是你可以繼續去犯案。」

陳錫澎指，市民在11月8日投票前，選民需要做足功課，了解那個候選人可以真正代表自己的聲音。

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