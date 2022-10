Alameda縣多位亞裔領袖譴責地檢官候選人Pamela Price言論（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Alameda縣多位亞裔領袖譴責Alameda縣地檢官候選人Pamela Price的言論,指她的言論暗示亞裔美國人無知和情緒化。

Price說:「我們知道,有時候在舊金山(三藩市)的某特定地方,亞裔社區似是整體投票,如果你疏遠了該領域,某位重要人物,你很可能會落敗,就像博徹思對該社區站錯了邊。」

Alameda縣多位亞裔領袖週五舉行網上會議,譴責Alameda縣地檢官候選人Pamela Price的言論,指她的言論暗示在罷免時任舊金山地檢官博徹思的投票中,亞裔美國人無知,或只是盲目地追隨懷有仇恨的領導人。

他們指,Price的言論有歧視成份,認為競選地檢官的人,不能公開貶低和歧視亞裔美國人,所以要求她道歉,收回聲明,並保證不再犯同樣的錯。

亞裔檢察官聯會主席Annie Esposito說:「當我得知這個影片時,並聽到Pamela Price的言論,我對此非常困擾,我認為她的評論在某些方面可能非常不屑,我真的只是在想,亞裔美國人的掙扎痛苦和恐懼,全國各地都正在經歷著,對亞裔社區成員的攻擊和暴力。」

她表示,Price言論似乎表明,亞裔選民在投票罷免博徹思時,並不是因為博徹思的不負責任和政策如何損害了公共安全,並危及亞裔生命,而是他們受到了某些人的驅使而投票,在會議期間,他們都指這類種族言論,可能是有害及危險的,必須予以譴責和制止。

屋崙華埠商會會長陳錫澎說:「如果你是讚賞我們,說全部一齊投票的話,我絕對沒有異議,但是當你講到好像我們是被欺騙,或者我們不認識而去投票,我們就不能夠認同。」

他指,不可以隨便說一些說話,針對一個族裔。

另一方面,片段中Price還指出,現時的Alameda縣地檢處過於嚴苛。

Price說:「我不認為這與Alameda縣特別相關,在這裡有法律與秩序的地檢處,縣內有這個參考框架,我們一直過度刑事化對待年輕人毫無節制地起訴人,這並不能讓我們安全。」

陳錫澎表示,當亞裔不斷被仇視,甚至有暴力或死亡事件發生時,絕對不能讓罪犯逍遙法外。

陳錫澎說:「她的訊息說,現時Alameda縣地檢處對罪犯過於苛刻,我覺得不是,我們不是說過份苛刻,當你犯案時,你可以輕易饒恕,意思即是你可以繼續去犯案。」

陳錫澎指,市民在11月8日投票前,選民需要做足功課,了解那個候選人可以真正代表自己的聲音。

