影評：交響樂界巨星墜落的故事《塔爾》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

交響樂界一個女指揮家,達到專業高峰之後的墜落。

柏林交響樂團的指揮家Lydia Tár,在主要由男指揮家主導的古典樂界中,開創了突顯自己專長的事業。在事業的高峰,不單獲獎累累,也還在音樂學院中授課,私生活也似乎頗為滿足。她和交響樂團中的首席小提琴手,過著令人羨慕的生活。Lydia 也是一個母親。她的世界,在交響樂音樂廳和猶如洞穴感覺冰冷的家中周旋。Lydia 卻也還保留自己在成名前的樸素公寓,來當自己創作時所需要的避風港。

在指揮專業中,Lydia 的所有指揮演奏的決定,都叫人讚歎她的敏銳直覺和才華。但是她在事業上的巔峰地位,也突顯她人格上的缺陷:對個人助理的冷酷、對和她意見不同的學生的數落、對一個她想討好的年輕大提琴家,無法置信的給她機會,卻也是導致她最終墜落的因素。

這部影片最突出的亮點,首先是影后Cate Blanchett 在詮釋角色上,已經是爐火純清。不論是在指揮時或與眾音樂師的溝通,到私生活中如何利用她身邊的人,甚至到濫用權力的勾心鬥角,都感覺這人物的真實。加上劇本的生活感濃厚,也令觀眾質問是否真有其人其事,提名奧斯卡自然不過。

而故事情節所涉及通過自己的權力,對感興趣的新人製造下手的機會,也反映了近年來,在許多專業領域中,對下屬有不當慾望的醜陋現實。

導演Todd Field 在劇本上的深度,也將觀眾帶進演奏創作的後台,對古典樂有興趣的觀眾是個享受。

但是因為指揮家在成名之後,已經失去樸實的性格,墜落之後難以叫人對她同情。

影片存在的一些缺陷,也還在導演選擇一些長鏡頭的拍攝手法。在突顯影后的演繹時,也看得到配角在同一個鏡框中,在演出水平的差異。不禁要人想像,藝術家在突出才華的同時,願意犧牲身邊的哪些人與物。

《塔爾 Tár》在今年頒獎季節中,打響一炮。滿分五分中得四分,值得強力推薦 。

電影下星期在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/tar/

